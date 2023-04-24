Відносно спокійно: як минули вихідні на Кременчуччині

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П'яні за кермом, пожежа та домашнє насильство

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 23 квітня, о 12.18, у Піщаному чоловік впав у дренажний канал поблизу кладовища. Звідти його діставали працівники Піщанської МПО.

Того ж дня, о 14.57, у Козельщині, на вулиці Пушкіна загорівся дах житлового будинку.

У неділю, 24 квітня надзвичайних подій не сталося.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали одну людину за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо неї склали адмінматеріали.

Також на 10 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.