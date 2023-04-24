Радониця — пасхальне поминання покійних: що не можна робити у цей день

Радониця, яку святкують на 9-й день після Великодня, цього року припадає на 25 квітня. Це стародавнє свято поминання покійних, яке з прийняттям християнства переплелося з православними традиціями й стало батьківським днем. Назва цього дня «Радониця» перекладається як «радісна молитва про померлих».
Радісна тому, що символізує радісне Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння усіх мертвих.
Що не можна робити на Радоницю?
Загальні церковні традиції поминання
Молитва — головне, що люди можуть зробити для того, хто помер.
Небіжчик не потребує ні квітів, ні вінків, ні пам’ятнику - все це данина традиціям, нехай і благочестивим. Вічно жива душа покійного, чекаючи суду Божого, потребує постійної молитви. Саме тому молитва про близьких, молитва на цвинтарі біля могили покійного - обов’язок кожного православного християнина.
Особливу допомогу померлі отримують під час поминання їх у церкві. Перш ніж йти на кладовище, кому-небудь з родичів слід відвідати в храм до початку служби, подати записку з ім’ям покійного для поминання у вівтарі. Також варто відслужити панахиду.
У окремі дні року Церква творить поминання всіх від віку спочилих православних християн - як тих, які сподобилися християнської кончини, так і тих, хто пішов з життя раптово і не отримав настанов перед загробним життям через молитви Церкви.
Панахиди, які відбуваються у такі дні, мають назву вселенські, а самі дні називаються вселенськими батьківськими суботами. Всі вони не мають конкретного визначеного числа, оскільки пов’язані з перехідним великопісно-пасхальним циклом:
Напередодні кожного з цих днів в храмах проводяться особливі заупокійні богослужіння - парастас, а вранці після Літургії здійснюються всесвітні панахиди.
Окрім днів загальноцерковного поминання, кожного покійного православного християнина варто щороку згадувати в дні його народження, смерті, в день іменин. Також рекомендується в пам’ятні дні жертвувати на церкву, подавати милостиню жебракам з проханням молитися про померлих.
На Радоницю варто згадати покійних добрим словом. У цей день слід обов'язково подати милостиню, поділитися продуктами або грошима. Працювати можна тільки у разі крайньої потреби, а краще всю роботу перенести на інший день.
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