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Радониця — пасхальне поминання покійних: що не можна робити у цей день

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 911

 

Завтра православні християни зустрічають Радоницю

Радониця, яку святкують на 9-й день після Великодня, цього року припадає на 25 квітня. Це стародавнє свято поминання покійних, яке з прийняттям християнства переплелося з православними традиціями й стало батьківським днем. Назва цього дня «Радониця» перекладається як «радісна молитва про померлих».

Радісна тому, що символізує радісне Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння усіх мертвих.

Що не можна робити на Радоницю?

  • не можна сумувати й плакати;
  • не слід залишати їжу на кладовищі це забобони й церква цього не схвалює, адже душа перебуває з Богом;
  • не можна поминати померлих спиртними напоями дозволяється випити лише трохи вина;
  • не варто ставити перед фотографією покійного горілку і чорний хліб;
  • не можна сваритися і лаятися;
  • не рекомендується також на Радоницю щось сіяти чи садити це вважається поганою прикметою.

Загальні церковні традиції поминання

Молитва головне, що люди можуть зробити для того, хто помер.

Небіжчик не потребує ні квітів, ні вінків, ні пам’ятнику - все це данина традиціям, нехай і благочестивим. Вічно жива душа покійного, чекаючи суду Божого, потребує постійної молитви. Саме тому молитва про близьких, молитва на цвинтарі біля могили покійного - обов’язок кожного православного християнина.

Особливу допомогу померлі отримують під час поминання їх у церкві. Перш ніж йти на кладовище, кому-небудь з родичів слід відвідати в храм до початку служби, подати записку з ім’ям покійного для поминання у вівтарі. Також варто відслужити панахиду.

У окремі дні року Церква творить поминання всіх від віку спочилих православних християн - як тих, які сподобилися християнської кончини, так і тих, хто пішов з життя раптово і не отримав настанов перед загробним життям через молитви Церкви.

Панахиди, які відбуваються у такі дні, мають назву вселенські, а самі дні називаються вселенськими батьківськими суботами. Всі вони не мають конкретного визначеного числа, оскільки пов’язані з перехідним великопісно-пасхальним циклом:

  • Субота м’ясопустна за вісім днів до початку Великого посту, перед Тижнем про Страшний Суд.
  • Батьківські суботи другий, третій і четвертий тижні Великого посту.
  • Троїцька поминальна субота напередодні дня Святої Трійці, на дев’ятий день після Вознесіння.

Напередодні кожного з цих днів в храмах проводяться особливі заупокійні богослужіння - парастас, а вранці після Літургії здійснюються всесвітні панахиди.

Окрім днів загальноцерковного поминання, кожного покійного православного християнина варто щороку згадувати в дні його народження, смерті, в день іменин. Також рекомендується в пам’ятні дні жертвувати на церкву, подавати милостиню жебракам з проханням молитися про померлих.

На Радоницю варто згадати покійних добрим словом. У цей день слід обов'язково подати милостиню, поділитися продуктами або грошима. Працювати можна тільки у разі крайньої потреби, а краще всю роботу перенести на інший день.

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Автор: Віктор Крук
Теги: молитва церква поминальні дні
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