«ДДС» шукає відповідь: як оформити допомогу на дитину та чим пенсія відрізняється від пенсійної виплати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 278

Прошу розповісти в газеті, куди звернутися, щоб оформити допомогу на дитину? Виховую одна, батько загинув.

Ольга

Соціальну допомогу призначають в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. Водночас можна звернутись до органів Пенсійного фонду України для визначення права на призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника.

Прошу в рубриці «Гаряча лінія» розповісти, чим відрізняються: мінімальний розмір пенсії та мінімальний розмір пенсійної виплати?

Петро Вікторович, 68 років, Михайлівка

Мінімальний розмір пенсії — це визначена законодавством для певної категорії пенсіонерів мінімальна пенсія – величина, до якої встановлюються належні пенсіонеру надбавки, підвищення, доплати до пенсій (наприклад, доплата за понаднормовий стаж, підвищення ветерану війни, надбавка на догляд, цільова грошова допомога, щомісячна компенсаційна виплата, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інше).

Мінімальний розмір пенсійної виплати також гарантується законодавством певним категоріям пенсіонерів. Це розмір виплати з урахуванням встановлених до пенсій надбавок, підвищень та доплат.

Понад мінімальну пенсійну виплату в межах максимального розміру пенсії встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Згідно з законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (із 1 січня 2023 року — 20930 гривень).