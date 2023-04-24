Військовослужбовцям не виплачували індексацію грошового забезпечення – чи можна її отримати

Держава певний час не повністю виплачувала військовослужбовцям грошове забезпечення - деякі з них й досі про це не знають
До 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців було досить мале, що не мотивувало досвідчених бійців продовжувати військову службу та негативно позначилося на комплектуванні ЗСУ. У 2016-2018 роках розмір мінімального грошового забезпечення солдата складав 7200 грн, а сержанти та офіцери отримували лише на 2-5 тисяч більше в залежності від військового звання, посади та вислуги років. Як виявилось, військовослужбовцям тоді не доплачували, або взагалі не виплачували індексацію, на яку вони мали право.
В останні роки чимало юридичних фірм пропонують тим, хто тоді служив у силових структурах, відсуджувати неотриману індексацію та готові їм у цьому допомогти. Зрозуміло, що юристи працюють не безоплатно, а це викликає підозру та багатьох відлякує. Чи не намагаються військових та ветеранів обдурити та чи справді можна повернути неотриману у ті роки індексацію грошового забезпечення? І про які суми йдеться? Зважаючи на велику кількість військовослужбовців та тих, хто звільнився з військової служби після 2018 року, «Кременчуцький Телеграф» спробував розібратися у цьому актуальному для них питанні.
Під індексацією розуміють механізм підвищення грошових доходів населення для відшкодовування їх знеціненням у зв’язку з подорожчання споживчих товарів та послуг. Порядок її проведення встановлений Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».
Індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру, зокрема, зарплата. Грошове забезпечення військовослужбовців також має бути індексовано, що прямо визначено у статті 9 Закону №2011-ХІІ «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення». А от одноразові виплати не індексуються. Окрім того, виплати по індексації мають враховуватися під час розрахунку військової пенсії (Постанови ВСУ у справах №638/9697/17 від 3.04.2019 р. та №813/189/18 від 26.03.2020 р.)
Індексацію нараховують у разі, коли величина індексу споживчих цін (індекс інфляції) перевищує 103% (у 2016-2018 роках була 103%). Індекс інфляції щомісячно обчислюється Держстатом і цю інформацію можна знайти на його сайті. Згідно з нормами закону, індексуються грошові доходи лише в межах прожиткового мінімуму, який встановлюється законом про держбюджет на відповідний рік, але за наростаючим підсумком. Нарахування цієї надбавки має проводитися фінансовим органом автоматично.
Про те, як діяти військовослужбовцям у разі неотримання індексації грошового забезпечення та чи можна її відсудити доволі змістовно та зрозуміло пояснили юристи ГО «Юридична сотня», які з 2014 року надають правову допомогу військовим.
Проте, самостійно захистити свої права доволі складно, результат може бути не таким, як очікували, і далі ми пояснимо чому.
Індексація грошового забезпечення військовослужбовців має проводитись за рахунок коштів державного бюджету. Проте, до 28.02.2018 року у ЗСУ та інших силових відомствах її не виплачували, посилаючись на відсутність бюджетного фінансування цих видатків. А з березня 2018 року ці виплати проводилися не у повному розмірі та не систематично.
Така причина не може вважатися правомірною, на що вказує Верховний Суд України у рішенні по справі №822/3307/17 від 16.04.2020 р., де зазначено, що «ненарахування та невиплата позивачу індексації грошового забезпечення у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування є протиправною». Такі ж рішення щодо обов’язкового нарахування та виплати індексації ВСУ прийняв по багатьох справах, що гарантує позитивне вирішення для тих, хто вирішить відстоювати свої права через суд.
Отже, отримати невиплачену індексацію грошового забезпечення за минулий час, а йдеться переважно про 2016-2018 роки через суд цілком можливо. Такі категорії справи розглядають окружні адміністративні суди, які знаходяться в обласних центрах. Щоб подати позов, треба спочатку отримати відмову військової частини у виплаті індексації. А для її отримання потрібно або звернутися з рапортом (для військовослужбовців), або направити письмову заяву (для звільнених) на ім’я командира частини з вимогою нарахувати та виплатити індексацію грошового забезпечення, вказавши за який період. Отримавши письмову відмову на підставі відсутності коштів, можна її оскаржити у суді.
Для складання позовної заяви та представництва у суді учасники бойових дій можуть скористатися послугами безоплатного адвоката, для чого потрібно звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Учасники бойових дій звільняються від сплати судового збору. Отже, розгляд справи у суді для ветерана може взагалі нічого не коштувати. Щоправда, суми отриманих індексацій за рівних умов інколи відрізняються у десятки разів!
Учасник АТО з Кременчука Іван Д. розповів свою історію отримання індексації грошового забезпечення.
Більш оптимістичну та цікаву історію розповів інший військовий пенсіонер Віктор Б., який навіть назвав номер своєї справи (№440/3297/20), за яким можна подивитися усі перипетії її розгляду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Чому виникає така різниця у виплатах ми поцікавились в адвоката Олексія Дяченка, юридична фірма якого декілька років займається питаннями захисту прав військовослужбовців, ветеранів війни та військових пенсіонерів.
Отже, безоплатна правова допомога від держави виходить не завжди «дешевшою» від оплатної допомоги досвідченого юриста.
Олексій Дяченко додав, що по таких справах адвокат готує позов та супроводжує розгляд справи у суді без залучення позивача. Тобто ходити на судові засідання та складати якісь документи не потрібно. Усе це робить адвокат.
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