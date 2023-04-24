Військовослужбовцям не виплачували індексацію грошового забезпечення – чи можна її отримати

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 555 Коментарів: 1

Держава певний час не повністю виплачувала військовослужбовцям грошове забезпечення - деякі з них й досі про це не знають

До 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців було досить мале, що не мотивувало досвідчених бійців продовжувати військову службу та негативно позначилося на комплектуванні ЗСУ. У 2016-2018 роках розмір мінімального грошового забезпечення солдата складав 7200 грн, а сержанти та офіцери отримували лише на 2-5 тисяч більше в залежності від військового звання, посади та вислуги років. Як виявилось, військовослужбовцям тоді не доплачували, або взагалі не виплачували індексацію, на яку вони мали право.

В останні роки чимало юридичних фірм пропонують тим, хто тоді служив у силових структурах, відсуджувати неотриману індексацію та готові їм у цьому допомогти. Зрозуміло, що юристи працюють не безоплатно, а це викликає підозру та багатьох відлякує. Чи не намагаються військових та ветеранів обдурити та чи справді можна повернути неотриману у ті роки індексацію грошового забезпечення? І про які суми йдеться? Зважаючи на велику кількість військовослужбовців та тих, хто звільнився з військової служби після 2018 року, «Кременчуцький Телеграф» спробував розібратися у цьому актуальному для них питанні.

Що таке індексація та чи мають право на неї військові?

Під індексацією розуміють механізм підвищення грошових доходів населення для відшкодовування їх знеціненням у зв’язку з подорожчання споживчих товарів та послуг. Порядок її проведення встановлений Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».

Індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру, зокрема, зарплата. Грошове забезпечення військовослужбовців також має бути індексовано, що прямо визначено у статті 9 Закону №2011-ХІІ «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення». А от одноразові виплати не індексуються. Окрім того, виплати по індексації мають враховуватися під час розрахунку військової пенсії (Постанови ВСУ у справах №638/9697/17 від 3.04.2019 р. та №813/189/18 від 26.03.2020 р.)

Індексацію нараховують у разі, коли величина індексу споживчих цін (індекс інфляції) перевищує 103% (у 2016-2018 роках була 103%). Індекс інфляції щомісячно обчислюється Держстатом і цю інформацію можна знайти на його сайті. Згідно з нормами закону, індексуються грошові доходи лише в межах прожиткового мінімуму, який встановлюється законом про держбюджет на відповідний рік, але за наростаючим підсумком. Нарахування цієї надбавки має проводитися фінансовим органом автоматично.

Про те, як діяти військовослужбовцям у разі неотримання індексації грошового забезпечення та чи можна її відсудити доволі змістовно та зрозуміло пояснили юристи ГО «Юридична сотня», які з 2014 року надають правову допомогу військовим.

Проте, самостійно захистити свої права доволі складно, результат може бути не таким, як очікували, і далі ми пояснимо чому.

Індексацію – через суд

Індексація грошового забезпечення військовослужбовців має проводитись за рахунок коштів державного бюджету. Проте, до 28.02.2018 року у ЗСУ та інших силових відомствах її не виплачували, посилаючись на відсутність бюджетного фінансування цих видатків. А з березня 2018 року ці виплати проводилися не у повному розмірі та не систематично.

Така причина не може вважатися правомірною, на що вказує Верховний Суд України у рішенні по справі №822/3307/17 від 16.04.2020 р., де зазначено, що «ненарахування та невиплата позивачу індексації грошового забезпечення у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування є протиправною». Такі ж рішення щодо обов’язкового нарахування та виплати індексації ВСУ прийняв по багатьох справах, що гарантує позитивне вирішення для тих, хто вирішить відстоювати свої права через суд.

Отже, отримати невиплачену індексацію грошового забезпечення за минулий час, а йдеться переважно про 2016-2018 роки через суд цілком можливо. Такі категорії справи розглядають окружні адміністративні суди, які знаходяться в обласних центрах. Щоб подати позов, треба спочатку отримати відмову військової частини у виплаті індексації. А для її отримання потрібно або звернутися з рапортом (для військовослужбовців), або направити письмову заяву (для звільнених) на ім’я командира частини з вимогою нарахувати та виплатити індексацію грошового забезпечення, вказавши за який період. Отримавши письмову відмову на підставі відсутності коштів, можна її оскаржити у суді.

Для складання позовної заяви та представництва у суді учасники бойових дій можуть скористатися послугами безоплатного адвоката, для чого потрібно звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Учасники бойових дій звільняються від сплати судового збору. Отже, розгляд справи у суді для ветерана може взагалі нічого не коштувати. Щоправда, суми отриманих індексацій за рівних умов інколи відрізняються у десятки разів!

Дві зовсім різні історії

Учасник АТО з Кременчука Іван Д. розповів свою історію отримання індексації грошового забезпечення.

- Я звернувся до суду з позовом щодо стягнення з військової частини індексації у зв’язку з її невиплатою за 4 останні роки проходження служби. Готувати позов допоміг адвокат, призначений міським центром надання безоплатної правової допомоги. Полтавський окружний адміністративний суд мій позов задовольнив та зобов’язав військову частину виплатити індексацію. Мені порахували та виплатили близько двох тисяч гривень. Чи варто було за це судитися, - поставив риторичне питання ветеран.

Більш оптимістичну та цікаву історію розповів інший військовий пенсіонер Віктор Б., який навіть назвав номер своєї справи (№440/3297/20), за яким можна подивитися усі перипетії її розгляду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

- Я спочатку не вірив у те, що можна відсудити якусь значну суму, бо чув, що зазвичай виплачують «копійки». Проте, один адвокат мене у цьому переконав. Домовились, що платити за його послуги буду лише домовлені відсотки від отриманої індексації. Тож я нічим не ризикував та ні за що до отримання грошей не платив. Рішення суду було приблизно через пів року – військову частину зобов’язали виплатити індексацію за період з листопада 2016 по березень 2018 року. Проте, далі почалося саме цікаве, через що я не пожалкував, що довірився цьому юристу. Військова частина виконала рішення суду й виплатила мені двома траншами 2185 грн. Адвокату довелося додатково оскаржувати ці розрахунки, просити встановлення судового контролю за виконанням рішення суду, готувати різні звернення та інші процесуальні документи. У підсумку ще через пів року я отримав третій транш - понад 54 тисячі грн. На вимогу мого адвоката індексацію порахували за іншою методикою. Усього вийшло 57 тисяч грн. Тож, адвокат свою справу зробив й частину отриманих грошей віддати йому було не шкода, - зазначив ветеран військової служби.

Суд лише зобов’язує виплатити, а суму розраховують у військовій частині

Чому виникає така різниця у виплатах ми поцікавились в адвоката Олексія Дяченка, юридична фірма якого декілька років займається питаннями захисту прав військовослужбовців, ветеранів війни та військових пенсіонерів.

- Сума індексації грошового забезпечення військовослужбовця залежить від періоду, за який вона обраховується. У першому випадку суд прийняв рішення зобов’язати військову частину виконати певні дії, а саме – нарахувати та виплатити індексацію. І військова частина його виконала, порахувавши індексацію на власний розсуд, намагаючись зекономити бюджетні кошти. А у другому, вочевидь, позивач звернувся до більш досвідченого юриста, який склав позовну заяву з урахуванням багатьох особливостей закону та сам зробив розрахунок індексації. Суд також зобов’язав військову частину лише виплатити індексацію без вказування конкретної суми, але адвокат через різні правові механізми зумів довести правильність саме його розрахунків. Тому військова частина була вимушена доплатити таку значну суму і виплата збільшилась у 25 разів. Чому така різниця виплат по схожій справі у двох однакових ветеранів? Тут може бути багато нюансів, які складно пояснити. Треба розуміти, що в юриспруденції, як і у медицині, немає універсальних спеціалістів. Один і той же лікар не може бути кардіологом, окулістом та урологом. Така ж спеціалізація є й у юристів. Позов може написати будь-який адвокат, а от врахувати у ньому усі нюанси на користь позивача та добитися виконання судового рішення належним чином здатен лише той, хто добре розуміється саме у тій галузі права, по якій розглядається дана справа, - пояснив Олексій Дяченко.

Отже, безоплатна правова допомога від держави виходить не завжди «дешевшою» від оплатної допомоги досвідченого юриста.

Олексій Дяченко додав, що по таких справах адвокат готує позов та супроводжує розгляд справи у суді без залучення позивача. Тобто ходити на судові засідання та складати якісь документи не потрібно. Усе це робить адвокат.