Як змінилось грошове забезпечення українських військових та скільки вони отримуватимуть у 2023 році

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 413

У військовослужбовців, що знаходяться в тилу, виплати зменшились, а у тих, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях — збільшились

Міністерство оборони України затвердило новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році, про що стало відомо ще місяць тому.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ розробила інфографіку, яка дозволяє легше зрозуміти, як зміни вплинули на розміри виплат захисникам України.

З неї стає зрозуміло, що у військовослужбовців, які знаходяться в тилу, виплати зменшились, а у тих, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях — збільшились. Інфографіка опублікована на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Зображення: facebook/Сухопутні війська ЗСУ

Вказані у таблиці грошові виплати військові мають отримувати з лютого 2023 року (грошове забезпечення за січень).

Зарплати військовослужбовців у 2023 році зробили більш диференційованими. Відтепер їхній розмір напряму залежить від участі військовослужбовців у виконанні бойових завдань чи їх участі у бойових діях.

Грошове забезпечення військовослужбовців, які не залучені до виконання бойових чи спеціальних завдань, та не беруть участі у бойових діях, зменшиться у порівнянні з минулим роком майже вдвічі. Водночас у разі виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-10 тисяч грн.

Зокрема, зарплата стрільців (мінімальне грошове забезпечення в ЗСУ) у 2022 році становила:

для тих, хто не виконував бойові завдання та не брав участь у бойових діях — 43 244 грн;

для тих, хто брав участь у бойових діях — 113 244 грн.

У 2023 році зарплати зробили більш диференційованими. Зокрема, грошове забезпечення стрільців у 2023 році становить:

для тих, які не виконують бойові завдання та не бере участь у бойових діях — 20 587 грн,

для тих, які виконують бойові завдання — 50 587 грн,

для тих, хто бере участь у бойових діях — 120 587 грн.

Така ж різниця встановлена і для військовослужбовців сержантського та офіцерського складу.

Якщо у 2022 році командир роти отримував:

для тих, хто не виконував бойові завдання і не брав участь у бойових діях — 50 774 грн,

для тих, хто брав участь у бойових діях 120 774 грн.

То у 2023 році грошове забезпечення командира роти становитиме:

для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях — 31 224 грн

для тих, хто виконує бойові завдання — 61 224 грн,

для тих, хто бере участь у бойових діях 131 224 грн.

Зображення: facebook/Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати грошової винагороди, введеної на початку повномасштабної війни у розмірі 30 тисяч та 100 тисяч грн. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету та вимогами справедливості при встановленні цієї винагороди.