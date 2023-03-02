Лікарі борються за життя: у Кременчуці з 8-го поверху випав 12-річний хлопчик

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У дитини політравма. Знаходиться в тяжкому стані у реанімації

Вчора, 1 березня, близько 17.50, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки, з 8-го поверху багатоповерхівки випав 12-річний хлопчик. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Хлопчика в тяжкому стані доставили до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Дитину в тяжкому стані доставили до реанімації. Наразі за його життя борються лікарі. Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» головний лікар екстреної медичної допомоги та Кременчуцької станції Ігор Дубницький, у хлопчика політравма.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження та внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство та ювенальна поліція з'ясовує обставини та причини події.