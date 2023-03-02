«Кремінь-2» у перший день весни обіграв кропивницьку «Зірку»

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Вчора, 1 березня, на стадіоні «Кремінь-Арена» футболісти «Кремінь-2» зіграли з кропивницькою «Зіркою». У цьому матчі перемогу завоювали підопічні Ярослава Здирка. «Синьо-білі» зіграли з кропивницькою «Зірка», яка є учасником аматорського чемпіонату України з футболу.

«Кремінь-2» – «Зірка» - 1:0

Гол: Курило 8

«Кремінь-2»: Третяк (Іванов 46), ГНП (Пилипенко Владислав 46), Гонтар, Купліванчук (ГНП 46), Руднєв (Клепко 65), Заїченко (ГНП 76), ГНП (Пігарєв 46), ГНП (Стецюк 46), Горобець (ГНП 80), Курило (ГНП 60), Покась.

Єдиний гол у зустрічі забив Вадим Курило. 17-річний півзахисник відзначився на самому початку гри. У підсумку, 1:0 – «Кремінь-2» здобуває другу перемогу в зимове міжсезоння.

Свій наступний спаринг «Кремінь-2» проведе вдома проти бузівської «Ниви» в рамках футбольного турніру на Кубок ПФЛ. Матч заплановано на 4 березня.