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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві троє кременчужан організували наркотрафік

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 285

Розробили маршрут транспортування наркотиків

У Полтаві троє мешканців Кременчука організували наркотрафік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Для маскування незаконної діяльності чоловіки розробили маршрут транспортування наркотиків з великою кількістю розфасованих доз та схему продажу закладок у Полтаві. Для підтримання зв’язку з клієнтами фігуранти використовували СМС. Повідомлення з адресою закладки та координатами надходило замовнику тільки після підтвердженої оплати.

 

Під час обшуків помешкань фігурантів, слідчі вилучили розфасовані наркотики, вже підготовлені до збуту закладки, пакувальний матеріал, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Вилучене спрямували на судово-експертне дослідження. Чоловікам вже повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів та використанні грошей, здобутих від незаконної діяльності, їх тримають під вартою. Тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до наркоторгівлі.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за частиною  2 статті 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) та  частиною 2 статті 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження їх незаконного обігу, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: наркотики наркоторгівля Кременчук закладки Полтава
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