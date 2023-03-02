Як кременчужанам нараховуватимуть абонплату за гарячу воду

У ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» розповіли про особливості нарахування абонентської плати за користування гарячою водою та оплати за саму послугу
1 березня почали відновлювати гаряче водопостачання на лівому та правому берегах Кременчука. І хоча гаряча вода повернулася ще не в усі оселі кременчужан, абонплату їм нараховуватимуть починаючи з цього місяця.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша, абонентська плата за гаряче водопостачання нараховуватиметься згідно зі споживанням:
Раніше ми писали, чому гаряче водопостачання відновилося не у всіх кременчужан.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер