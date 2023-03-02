Як кременчужанам нараховуватимуть абонплату за гарячу воду

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 983 Коментарів: 1

У ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» розповіли про особливості нарахування абонентської плати за користування гарячою водою та оплати за саму послугу

1 березня почали відновлювати гаряче водопостачання на лівому та правому берегах Кременчука. І хоча гаряча вода повернулася ще не в усі оселі кременчужан, абонплату їм нараховуватимуть починаючи з цього місяця.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша, абонентська плата за гаряче водопостачання нараховуватиметься згідно зі споживанням:

ті, кому воду гарчу воду не вимикали, та у ті, у кого її ввімкнули ще у лютому, сплатять абонплату за лютий;

всі інші платитимуть за березень.

— Плата ж за саму послугу відбуватиметься традиційно — за показами квартирних лічильників (за наявності) та за нормою (пропорційно, за кількістю днів місяця, коли у будинку була вода), — розповіла Наталія Макаруша.

Раніше ми писали, чому гаряче водопостачання відновилося не у всіх кременчужан.