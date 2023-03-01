Чому гаряче водопостачання відновилося не у всіх кременчужан

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 812

Відсьогодні у Кременчуці запускають централізоване гаряче водопостачання, як на лівому березі міста, так і на правому. Але станом на 14.00 у багатьох будинках гарячої води все ще немає.

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Наталія Макаруша, заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», яке є постачальником гарячої води на лівобережжі Кременчука, «КТЕ» як і раніше готове до цілодобового надання цієї послуги містянам, але технічно це відповідальність місцевого КП «Теплоенерго». Саме «ТЕ» є балансоутримувачем ЦТП на районах, з яких гаряча вода потрапляє в оселі кременчужан.

— Потужностей вистачає, «Полтаватеплоенерго» готове, — заявила вона.

Тоді ми поставили питання диспетчерській службі КП «Теплоенерго», чому не в усіх будинках наразі є гаряча вода.

— Було кілька поривів між ЦТП та будинками. Ремонтні роботи тривають, — заявили у диспетчерській службі «ТЕ».

Також є проблема у тому, що багато будинків «закриті». Обслуговуючі компанії не забезпечили подачу води у труби всіх будинків, хоча часу було достатньо — інформація про те, що з 1 березня відновлять гарчу воду по всьому місту була ще тиждень тому. Те ж саме стосується і деяких голів ОСББ.

У диспетчерській службі ТОВ «Житлорембудсервіс» розповіли, що у будинках також сталися пориви у внутрішньобудинкових мережах. Слюсарі підприємства працюють над усуненням цих поривів і «відкриттям» будинків. Будинків багато, а працівників не вистачає.

На питання, чому не підготували будинки до відновлення гарячого водопостачання завчасно, протягом тижня, ні диспетчерка «ЖРБС», ні майстриня ремонтної дільниці відповісти не змогли.