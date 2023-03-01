Де дешевше заправитися: ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини 1-го березня

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Автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини продовжує дешевшати. Ціни на бензин у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися, а дизельне пальне та газ подешевшали на АЗС трьох операторів. Найбільш помітно дизельне пальне — на 1 грн, а газ від 10 до 50 копійок за літр.

Які ціни на автомобільне пальне у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 1.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,90 0,00 0% Бензин А-95 47,96 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,97 -0,22 -0,447% Газ автомобільний 24,20 -0,14 -0,565%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 1.03.2023 р.