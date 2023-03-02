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Тренд змінився – валюта почала дорожчати: де 2 березня її вигідніше обміняти в Кременчуці

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 309

 

Схоже, що тренд на укріплення національної валюти з настанням весни остаточно змінився на протилежний – гривня дешевшає

За добу національна валюта знецінилась відносно готівкового долара США на 10-20 копійок. Курс гривні у порівнянні з вчорашнім днем знизився також і стосовно євро та злотого.

НБУ теж продовжує понижувати курс гривні. Сьогодні Національний банк підвищив офіційний курс євро і злотого відповідно на 25 та 11 копійок. Невже тренд на укріплення національної валюти з настанням весни остаточно змінився на протилежний?

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,20 – 38,70 грн, а продають по 38,90 – 39,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США зріс на 20 копійок, а мінімальний курс продажу також збільшився на 10 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Таскомбанку, де за нього дають найбільше (38,70 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в А-Банку (38,90 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Втім, долар сьогодні є у вільному продажу в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку його продають по 39,35 грн за $1 (вчора було 39,60 грн).

Найвищий курс продажу долара заявлений в Ощадбанку - 39,75 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 – 41,30 грн. Продають євро по 41,00 – 42,50 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 30 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в банку Південний, де найвищий курс (41,30 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,00 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,50 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,40 грн (вчора продавали по 41,50 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,50 грн. А продають злотий по 8,75 – 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого не змінився, а мінімальний курс продажу зріс на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,50 грн). А найвищий курс продажу заявив також Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Аккордбанк (8,75 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). А євро знову подорожчало одразу на 25 копійок. Нагадаємо, що вчора НБУ підняв курс євро на 21 копійку. Тож євро суттєво дорожчає два дні поспіль.

Курс злотого сьогодні також підвищився на 11 копійок (вчора злотий подорожчав на 9 коп).

Курс валют НБУ на 2.03.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,07 грн (вчора був 38,82 грн);
  • злотий – 8,35 грн (вчора був 8,24 грн).
З настанням весни валютний тренд змінюється: де 1 березня вигідніше обмінювати валюту в Кременчуці
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти банки долар євро злотий
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