Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом надзвичайники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 1 березня, у дачному кооперативі під Кременчуком, після нічного обстрілу надзвичайники виявили бойову частину Shahed-136.

Того ж дня, о 16.30, у Кременчуці, на вулиці Енергетиків, в одному з гаражів сталося коротке замкнення. Обійшлось без пожежі.

Ще дві пожежі не підтвердились.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 2 осіб за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 4 особи поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.