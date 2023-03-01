«Спочатку почули звук мотоцикла, а потім сильний вибух» – нічна атака на Кременчук

Внаслідок ворожої атаки дронами вщент згорів будинок, постраждали ще кілька, у тому числі будинок жінки, яка тиждень тому поховала свого сина-військового
Минулої ночі, 1 березня, під час чергового обстрілу дронами «Шахід» в одному із дачних кооперативів під Кременчуком від уламків дрона постраждали будинки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поїхав на місце події та дізнався подробиці.
На одній з вулиць, куди прилетіли уламки, - досить людно. Місцеві ходять із граблями, лопатами, лагодять двері, вікна - прибирають наслідки.
Через ворожу атаку будинок пані Ірини згорів ущент.
Сусідній будинок, у якому не залишилося ані дверей, ані вікон, належить пані Людмилі та її 90-річному батьку. Тиждень тому Людмила Шевченко поховала свого сина Миколу Кучеренка, захисника із позивним «Лютий».
Тут вони взимку часто залишалися на ніч. А напередодні події вони поїхали додому в місто, оскільки треба було у військкомат.
Людмилу та її батька, сьогодні підтримує їх сусід та друг, він же допомагає полагодити будинок - прикріплює двері. Його дачний будиночок теж постраждав, але ремонтуватиме чоловік його вже коли потеплішає.
– Дякуємо, що є такі друзі та сусіди, які підтримують у важкий час завжди. Я всім дуже вдячна, – Людмила.
Петро Федорович із дружиною мешкають зовсім поруч із місцем, де впали уламки.
На щастя, під час цієї атаки не постраждали люди. Перед приїздом «Телеграфа» на місці вже відпрацювали відповідні служби - ДСНС, поліція. Зафіксували наслідки російських злочинів та прибрали вибухонебезпечні предмети.
Детальніше дивіться у відео.
Нагадаємо, за даними начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна нічний удар дронів спричинив пожежу - згорів дачний будинок. Також постраждав інфраструктурний об’єкт.
За офіційним повідомленням речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната ворог запустив 4 БПЛА, всі - збили.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер