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«Спочатку почули звук мотоцикла, а потім сильний вибух» – нічна атака на Кременчук

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 5 146

Внаслідок ворожої  атаки дронами вщент згорів будинок, постраждали ще кілька, у тому числі будинок жінки, яка тиждень тому поховала свого сина-військового

Минулої ночі, 1 березня, під час чергового обстрілу дронами «Шахід» в одному із дачних кооперативів під Кременчуком від уламків дрона постраждали будинки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поїхав на місце події та дізнався подробиці.

На одній з вулиць, куди прилетіли уламки, - досить людно. Місцеві ходять із граблями, лопатами, лагодять двері, вікна - прибирають наслідки.

Через ворожу атаку будинок пані Ірини згорів ущент.

– У мене просто немає слів, – каже жінка. Це будинок моїх батьків, я тут виросла. Разом із родичами вони побачили на місці руїну. На щастя, тієї ночі в будинку ніхто не ночував. 

 

Сусідній будинок, у якому не залишилося ані дверей, ані вікон, належить пані Людмилі та її 90-річному батьку. Тиждень тому Людмила Шевченко поховала свого сина Миколу Кучеренка, захисника із позивним «Лютий».

Тут вони взимку часто залишалися на ніч. А напередодні події вони поїхали додому в місто, оскільки треба було у військкомат.

– Позавчора ми тут були, але поїхали, тому що потрібно було їхати у військкомат. А сьогодні вранці зателефонували сусіди та сказали що сталося лихо. Хоча вночі я чула, що десь зірвалося. Взимку ми тут іноді живемо, а влітку – постійно, оскільки дідусю тут добре, тут його батьківщина, – розповіла Людмила.

Людмилу та її батька, сьогодні підтримує їх сусід та друг, він же допомагає полагодити будинок - прикріплює двері. Його дачний будиночок теж постраждав, але ремонтуватиме чоловік його вже коли потеплішає.

– Дякуємо, що є такі друзі та сусіди, які підтримують у важкий час завжди. Я всім дуже вдячна, – Людмила.

 

Петро Федорович із дружиною мешкають зовсім поруч із місцем, де впали уламки. 

– Спочатку почули шум - як мотоцикл -  секунд 30, і потім дуже сильний вибух, у нас наче будинок підстрибнув. Ми вийшли на вулицю і побачили полум‘я,  шифер наче  «стріляв». Жінка викликала рятувальників. 

На щастя, під час цієї атаки не постраждали люди. Перед приїздом «Телеграфа» на місці вже відпрацювали відповідні служби - ДСНС, поліція. Зафіксували наслідки російських злочинів та прибрали вибухонебезпечні предмети.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, за даними начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна  нічний удар дронів спричинив пожежу - згорів дачний будинок. Також постраждав інфраструктурний об’єкт.

За офіційним повідомленням речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната ворог запустив 4 БПЛА, всі - збили.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: війна постраждалі будинки Кременчуцький район
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