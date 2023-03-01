«З російськими футболістами не зустрічалися, лише на відстані», — футболіст МФК «Кремінь» провів збір у Туреччині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 234

Воротар Станіслав Оксененко провів збори з криворізьким «Кривбасом», який виступає у Прем'єр-лізі

Воротар МФК «Кремінь» Станіслав Оксененко отримав запрошення з УПЛ (Української Прем'єр-ліги). «Кривбас» на зборах у Туреччині переглянув 16-річного таланта з Кременчука. Станіслав, вихованець МФК «Кремінь», осінню частину сезону провів в системі ФК «Кремінь». За першу команду він не провів жодної гри (чотири рази потрапляв до заявки), а ось за «Кремінь-2» зіграв 7 матчів (448 хвилин).

Станіслав Оксененко у «Кривбасі» взяв участь у турецьких зборах, де команда УПЛ зіграла 9 матчів у рамках підготовки до другої частини сезону.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з футболістом щодо запрошення до клубу УПЛ, землетрус у Туреччині та зустріч з російськими футболістами.

— Станіславе, як тобі надійшла пропозиція пройти збори з «Кривбасом»?

— Пропозиція пройти тренувальний збір із командою Прем'єр-ліги — це чудова можливість спробувати свої сили, навчитися чомусь новому та стати сильнішим. Тому відчував захоплення та очікував на такий цінний новий досвід.

— Наразі авіаційне сполучення в Україні зупинене через воєнний стан, як ви діставалися до Туреччини?

— До Туреччини шлях був довгим та виснажливим, зайняв близько двох діб. Проте після цього бажання розпочати тренувальний збір тільки зросло.

— Скільки тривали збори? Чи відрізняється тренування від дитячого футболу у МФК «Кремінь», у ФК «Кремінь» та «Кривбасі»?

— Збори тривали близько місяця. Звичайно, рівень відчувається. «Кривбас» — чудова, сильна команда, тому на кожному тренуванні потрібно доводити на що ти гідний.

— У тебе була можливість вийти пограти у товариських матчах?

— Можливості вийти на товариську зустріч не отримав. Але це мене не засмучує, це ще один привід працювати надалі ще наполегливіше.

— На поєдинок проти Шерифа у турецькому Белеку до вас завітали представники дитячих будинків та інтернату з Кривого Рогу, яких евакуювали до Туреччини через повномасштабне вторгнення росіян. Ви роздали автографи та сфотографувалися з малечею. Чи відчувається підтримка за кордоном?

— Так, зустрілися з дітками з Кривого Рогу. Уся команда, увесь клуб дякує їм за це, за можливість відчути потужну підтримку навіть за кордоном та сподіваємось, що скоро настане мир.

— 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів. Внаслідок землетрусу пошкоджені майже 25 000 будівель та загинуло близько 50 000 осіб. Чи відчували ви землетрус, який сколихнув Туреччину?

— Від землетрусу відчули поштовх, нічого серйозного. Це ніяк не можна порівняти з наслідками цієї катастрофи у східних областях Туреччини.

— 13 лютого, в одному з готелів Туреччини сталася бійка між футболістами українського клубу «Минай» та російського «Шинника» з Ярославля. Закарпатський клуб перед заселенням поставив вимогу – жодних росіян. Проте, землетрус у Туреччині вніс свої корективи та футболістів із країни-окупанта заселили туди, де були гравці «Миная». Конфлікт стався через побутову ситуацію – один з українських футболістів зробив зауваження п'яному росіянину, який хамив персоналу готелю. Виникла сутичка. Далі представник «Шинника» покликав на допомогу одноклубників і розмова переросла у бійку. Українці в цьому протистоянні перемогли й російські футболісти покинули готель.

Стасе, вам доводилося пересікатися на зборах з російськими футболістами?

— З російськими футболістами особисто не зустрічалися, лише на відстані, воно й на краще.

— Чи вдалося прогулятися Туреччиною та оглянути особливості країни. Може придбав якісь сувеніри для своєї родини?

— Туреччина дуже мальовнича країна з цікавою культурою та архітектурою. Надзвичайно вражають гори. Привіз додому деякі сувеніри на пам'ять, будуть нагадувати про цю подорож.

— Чи допоміг тоді закордонний збір?

— Отриманий досвід на зборі є дуже цінним, це дало змогу навчитися чомусь новому, переосмислити деякі аспекти гри та подивитися на увесь процес під іншим кутом. Тому намагатимусь перейняти собі усі позитивні моменти.

— Є футболіст на якого ти рівняєшся?

— Зараз у світовому футболі досить багато яскравих особистостей, які своєю грою привертають до себе увагу мільйонів. Проте когось одного виділити не можу. Вважаю, що кожен гравець є по своєму особливим, тому мусить торувати свій унікальний шлях до своїх цілей.