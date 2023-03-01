У Полтавському районі загорівся будинок: загинув господар

Вчора, 28 лютого, у селі Придніпрянське Полтавського району, на вулиці Короленка загорівся житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували об 11.30. На місці пожежі виявили тіло господаря. Вогонь знищив покрівлю на площі 75 м кв., та перекриття на площі 60 м кв., та інструменти. А також, пошкодив стіни на площі 60 м кв.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер