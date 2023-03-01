Магнітні бурі в березні: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 688

Що робити кременчужанам, щоб зменшити негативний вплив на здоров'я

У березня очікуються 2 сильні та кілька середніх магнітних бур, які можуть негативно вплинути на метеозалежних людей.

Сонячні бурі або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця — викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, і стикаючись з його магнітосферою, вони провокують геомагнітну активність. Наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйв, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

Онлайн-прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Як повідомляє meteoagent, у березні магнітні бурі очікуються в такі дні:

5 березня — середня магнітна буря;

6 березня — сильна магнітна буря;

7 березня — середня магнітна буря;

15 березня — середня магнітна буря;

19 березня — сильна магнітна буря;

20-21 березня — середня магнітна буря.

У найближчої сильної магнітної бурі буде висока штормова активність — К-індекс 6.

*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;

мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;

пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;

відмовитися від кави та алкоголю;

намагатися уникати стресу;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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