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Кременчук, Здоров'я

Магнітні бурі в березні: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 688

 

Що робити кременчужанам, щоб зменшити негативний вплив на здоров'я

У березня очікуються 2 сильні та кілька середніх магнітних бур, які можуть негативно вплинути на метеозалежних людей.

Сонячні бурі або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця — викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, і стикаючись з його магнітосферою, вони провокують геомагнітну активність. Наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйв, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

Онлайн-прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Як повідомляє meteoagent, у березні магнітні бурі очікуються в такі дні:

  • 5 березня — середня магнітна буря;
  • 6 березня — сильна магнітна буря;
  • 7 березня — середня магнітна буря;
  • 15 березня — середня магнітна буря;
  • 19 березня — сильна магнітна буря;
  • 20-21 березня — середня магнітна буря.

У найближчої сильної магнітної бурі буде висока штормова активність — К-індекс 6.

*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

  • головний біль та запаморочення;
  • дратівливість та пригнічений настрій;
  • підвищення чи зниження тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія та тривога;
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

  • вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;
  • мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;
  • пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;
  • відмовитися від кави та алкоголю;
  • намагатися уникати стресу;
  • перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Раніше ми писали, про чат-бот «Календар здорових українців», який інформує українців про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: магнітні бурі погіршення самопочуття поради
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