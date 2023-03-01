Магнітні бурі в березні: коли чекати погіршення самопочуття

У березня очікуються 2 сильні та кілька середніх магнітних бур, які можуть негативно вплинути на метеозалежних людей.
Сонячні бурі або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця — викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, і стикаючись з його магнітосферою, вони провокують геомагнітну активність. Наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйв, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.
Онлайн-прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.
Як повідомляє meteoagent, у березні магнітні бурі очікуються в такі дні:
У найближчої сильної магнітної бурі буде висока штормова активність — К-індекс 6.
*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.
Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.
Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:
У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер