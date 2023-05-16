У Горішніх Плавнях попрощалися з воїном Владиславом Ткаченком, який загинув під Бахмутом

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Сьогодні, 16 травня, громада Горішніх Плавнів провела в останню путь загиблого воїна Владислава Ткаченка.

Молодший сержант Збройних Сил України Владислав Олександрович Ткаченко народився 28 травня 1995 року у Горішніх Плавнях. У 2011 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №2, продовжив навчання у Вищому професійному гірничому училищі №15, де здобув професію слюсаря-ремонтника, електрогазозварювальника, стропальника. У 2014 році розпочав свою трудову діяльність на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

У 2015-2016 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім деякий час працював за кордоном, але з початком повномасштабної російської агресії повернувся в Україну. 3 квітня 2022 року пішов на війну добровольцем. 11 травня 2023 року під час штурмових дій, гідно виконуючи свій військовий обов’язок, молодший сержант Збройних Сил України Владислав Ткаченко, героїчно загинув у районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Вічна і світла пам’ять про подвиг Владислава Ткаченка назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.