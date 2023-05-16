Гурт LOCK DOWN терміново збирає на дрон для кременчуцьких бійців

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 165

Відомий у Кременчуці рок-гурт LOCK DOWN від початку широкомасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ. Зараз мета — терміново зібрати на Mavic 3Т для 3-ї роти 145 батальйону 116 бригади ЗСУ. Це наші кременчужани, що нині воюють під Авдіївкою.

Аби пришвидшити збір, музиканти організовують благодійні виступи. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» один з учасників гурту Андрій, торік вони зіграли 22 концерти. Цього року завадила холодна весна та дощова погода. Утім, вуличні виступи вже відновили, концерти на набережній у Придніпровському парку — минулої суботи, 13 травня, музикантам вдалося зібрати понад 19 тис. гривень.

— Наразі на рахунках нашого благодійного фонду — 61,38 тис. гривень, — говорить Андрій. — Мета — зібрати 240-270 тисяч гривень, залежно від комплектації дрона.

Музиканти щодня спілкуються зі своїми друзями, нашими захисниками, що нині в одній з найгарячіших точок. Квадрокоптер із тепловізором (саме таку модель мають намір купити) — конче необхідний, щоб виявляти ворожі позиції.

— Один з бійців мені каже: «На жаль, у нас немає чарівної палички, щоб зупинити війну». Говорять — краще не давайте нам надії на дрон. Тож часу в нас немає, просимо кременчужан долучитися до збору, — каже музикант.

Наші 20-50-100 гривень можуть стати основою суттєвої допомоги нашим воякам!

Офіційні реквізити Благодійного Фонду

БО «Благодійний фонд «LOCK DOWN»

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Приходьте на концерти LOCK DOWN щосуботи на набережну (за сприятливої погоди), слухайте гарну музику, допомагайте ЗСУ! Воїни 3-ї роти 145-го батальйону 116-ї бригади ЗСУ з-під Авдіївки неодмінно будуть вдячні Вам за допомогу!

А поки що подивіться репортаж нашого фотокора з минулого концерту.