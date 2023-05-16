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Гурт LOCK DOWN терміново збирає на дрон для кременчуцьких бійців 

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 165

Музиканти щосуботи збирають кошти на благодійних концертах долучайтеся

Відомий у Кременчуці рок-гурт LOCK DOWN від початку широкомасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ. Зараз мета терміново зібрати на Mavic 3Т для 3-ї роти 145 батальйону 116 бригади ЗСУ. Це наші кременчужани, що нині воюють під Авдіївкою. 

Аби пришвидшити збір, музиканти організовують благодійні виступи. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» один з учасників гурту Андрій, торік вони зіграли 22 концерти. Цього року завадила холодна весна та дощова погода. Утім, вуличні виступи вже відновили, концерти на набережній у Придніпровському парку минулої суботи, 13 травня, музикантам вдалося зібрати понад 19 тис. гривень.

Наразі на рахунках нашого благодійного фонду 61,38 тис. гривень, говорить Андрій. Мета зібрати 240-270 тисяч гривень, залежно від комплектації дрона.

 

Музиканти щодня спілкуються зі своїми друзями, нашими захисниками, що нині в одній з найгарячіших точок. Квадрокоптер із тепловізором (саме таку модель мають намір купити) конче необхідний, щоб виявляти ворожі позиції.

Один з бійців мені каже: «На жаль, у нас немає чарівної палички, щоб зупинити війну». Говорять краще не давайте нам надії на дрон. Тож часу в нас немає, просимо кременчужан долучитися до збору, каже музикант.

Наші 20-50-100 гривень можуть стати основою суттєвої допомоги нашим воякам!

 

Офіційні реквізити Благодійного Фонду

БО «Благодійний фонд «LOCK DOWN» 

5169 3351 0025 9155 АТ КБ «ПриватБанк»

Приходьте на концерти  LOCK DOWN щосуботи на набережну (за сприятливої погоди), слухайте гарну музику, допомагайте ЗСУ! Воїни 3-ї роти 145-го батальйону 116-ї бригади ЗСУ з-під Авдіївки неодмінно будуть вдячні Вам за допомогу!

А поки що подивіться репортаж нашого фотокора з минулого концерту.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: допомога ЗСУ дрон LOCK DOWN
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