28 травня пройде вечір, присвячений пам'яті кременчуцького художника Олександра Черепанова

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Захід відбудеться у бібліотеці на Соборній

Кременчуцькі бібліотекарі запрошують на особливу подію – вечір, присвячений пам'яті видатного кременчуцького художника, дизайнера, викладача та поета Олександра Черепанова. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.

Олександр Черепанов працював у різних жанрах та техніках образотворчого мистецтва, а його талант знаходив визнання на міських та обласних виставках. Також був членом Спілки дизайнерів України та Національної спілки художників України.

Захід відбудеться 28 травня о 15.00 у бібліотеці за адресою: вулиця Соборна, 9/16.



