«Художнику потрібно два життя»: відкрилася виставка Олександра Черепанова

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Фото: Артем Коваленко

26 листопада о 14.00 у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка Члена спілки дизайнерів та Члена спілки художників України, відомого земляка, поета, художника Олександра Павловича Черепанова.

- На цій виставці — хіти 80-х, тут кожен, будь-якого віку знайде щось для себе. Деякі роботи визнані колегами, друзями, учнями. Ці роботи, дійсно, перевірені часом і знайшли тут місце, - коментує митець.

Художник розповів, що презентація мала відбутися ще на початку цього року, але в силу обставин та пандемії COVID-19 - її перенесли. З гордістю відмітив, що б’є рекорди і вже з його пера з’явилося 160 картин.

Поділився думками де черпає натхнення та сформував свої цінності життя:

Я вірю в знаки. Мені наснився сон і після нього у мене сталася значна подія всього життя. Мене підвищили. Це те підвищення, про яке мріяв і до якого йшов багато років. Далі мені наснилась картина. Я її намалював. І потім теж до мене сповістили про гарні новини.

Роботи Олександра представлені у техніках: акварель, масляний живопис, туш, перо.

Олександр Черепанов відмітив, що не завжди вистачає часу на роботу. Жартує, що художнику потрібно два життя. Одне для того, щоб робити рамки, підрамники та холсти, а інше - щоб писати.

Поціновувачами його творчості, художник вважає рідних та учнів.



Олександр Павлович дуже дякує працівникам художньої галереї та пресі, що приділили увагу до цієї події.

Якщо бажаєте ознайомитися з творчістю митця, завітайте до галереї. Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00. Вхід вільний. Слід дотримуватись маскового режиму.