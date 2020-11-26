«Художнику потрібно два життя»: відкрилася виставка Олександра Черепанова

26 листопада о 14.00 у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка Члена спілки дизайнерів та Члена спілки художників України, відомого земляка, поета, художника Олександра Павловича Черепанова.
Художник розповів, що презентація мала відбутися ще на початку цього року, але в силу обставин та пандемії COVID-19 - її перенесли. З гордістю відмітив, що б’є рекорди і вже з його пера з’явилося 160 картин.
Поділився думками де черпає натхнення та сформував свої цінності життя:
Роботи Олександра представлені у техніках: акварель, масляний живопис, туш, перо.
Олександр Черепанов відмітив, що не завжди вистачає часу на роботу. Жартує, що художнику потрібно два життя. Одне для того, щоб робити рамки, підрамники та холсти, а інше - щоб писати.
Поціновувачами його творчості, художник вважає рідних та учнів.
Олександр Павлович дуже дякує працівникам художньої галереї та пресі, що приділили увагу до цієї події.
Якщо бажаєте ознайомитися з творчістю митця, завітайте до галереї. Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00. Вхід вільний. Слід дотримуватись маскового режиму.