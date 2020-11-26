Лікарня «Кременчуцька» залишилася без води та тепла

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 17

На вихідні, 28 та 19 листопада, в стаціонарі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» тимчасово буде відключена від подачі води та тепла. Про це повідомляє адміністрації лікарні на своїй сторінці в фейсбуці.





- У зв'язку із проведенням ремонтних робіт, буде тимчасово відключена подача води та тепла. Запаси води створено. В реанімаційному відділенні та операційній буде увімкнуто кондиціонер на подачу тепла. За необхідності додаткових ковдр - звертатись до постової медичної сестри відділення. Просимо вибачення за незручності! - йдеться у повідомленні.