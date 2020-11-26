Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще у 72 кременчужан діагностували COVID-19, одна людина померла

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 676

 

За добу одужало 24 особи

27 листопада в Кременчуці зареєстрували 72 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією пресслужби мерії, заразилися 41 жінка віком від 28 до 81 року та 29 чоловіків віком від 29 до 82 років. Також захворіло дві дитини 13 років. 54 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 18 – лікуються в інфекційних шпиталях.

За добу одужало 24 особи. На жаль, один пацієнт помер.


Всього у нашому місті налічують 2851 випадок коронавірусної хвороби, одужало 1577 людей, померло 77.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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