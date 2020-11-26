Ще у 72 кременчужан діагностували COVID-19, одна людина померла

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27 листопада в Кременчуці зареєстрували 72 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.





За інформацією пресслужби мерії, заразилися 41 жінка віком від 28 до 81 року та 29 чоловіків віком від 29 до 82 років. Також захворіло дві дитини 13 років. 54 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 18 – лікуються в інфекційних шпиталях.



За добу одужало 24 особи. На жаль, один пацієнт помер.



Всього у нашому місті налічують 2851 випадок коронавірусної хвороби, одужало 1577 людей, померло 77.