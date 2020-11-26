Как у доктора Хауса: в Кременчуге появилось современное оборудование для женщин

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 342

Во время процедуры производится видеозапись обследования, которая затем записывается на электронный носитель и передаётся пациентке. Если пациентка решает обратится за консультацией к своему лечащему врачу, он может пересмотреть видеозапись, чтобы уточнить диагноз и назначить адекватное лечение

В больнице "Приднепровская" теперь проводят новую процедуру, которая позволяет вовремя выявлять онкозаболевания и грамотно лечить "женские" болезни. А для женщин возрастом 50+ такие обследования бесплатны.





В поликлиническом отделении больницы "Приднепровская" появилось новое современное оборудование, которое помогает диагностировать и лечить гинекологические заболевания. С ним легче вовремя "поймать" онкологию и поставить точный гинекологический диагноз. Офисная гистероскопия – эндоскопический метод диагностики и лечения с помощью тонкой трубки с оптическим волокном. Он позволяет передавать изображение через видеокамеру на монитор.





Обследование новым методом проводят в "Приднепровской" с мая. Для женщин возрастом 50 + такая диагностика бесплатна.





- На сегодняшний день появились новые возможности диагностики гинекологических заболеваний, – говорит врач- гинеколог КП "Больница "Приднепровская" Алексей Яременко. - Сейчас мы единственные в городе, кто проводит офисную гистероскопию для массового скрининга. Процедура схожа с обычным гинекологическим осмотром, но во время ее выполнения врач имеет возможность провести диагностику при помощи специального инструмента – офисного гистероскопа. Его толщина всего 4 мм, тогда как ширина канала шейки матки – 5 мм. Таким образом, можно безболезненно пройти канал шейки матки и исследовать полость матки на предмет полипов, воспалений, онкологических образований.





- Как проходит процедура?





- Во время процедуры пациентка находится в гинекологическом кресле. Результаты обследования отображаются на экране, их комментирует врач. Пациентка видит все происходящее на экране и осознает проблему, чтобы в дальнейшем принять решение о лечении. Вся процедура занимает до 15 минут и она безболезненна.





Во время процедуры производится видеозапись обследования, которая затем записывается на электронный носитель и передаётся пациентке. Если пациентка решает обратится за консультацией к своему лечащему врачу, он может пересмотреть видеозапись, чтобы уточнить диагноз и назначить адекватное лечение.





- В чем преимущество офисной гистероскопии по сравнению с другими методами исследования?





- Процедура информативна и безболезненна. Во время проведения офисной гистероскопии мы получаем очень много информации по внутриматочной патологии. Даже ультразвуковая диагностика не дает такой точной картины. При офисной гистероскопии есть возможность визуально на экране под увеличением увидеть ткани влагалища, шейки матки, матку и происходящие в них изменения.

Также во время проведения процедуры можно провести дополнительные исследования: взять биопсию измененного участка для проведения гистологии, чтобы подтвердить диагноз.





- Как давно проводите обследования и каковы результаты?





- Начиная с мая, мы провели около сотни исследований. Своевременно выявили у многих пациенток онкологические заболевания, а также предраковые состояния. Смогли не допустить развития онкологии, изначально распознав патологию. Мы запустили процесс лечения раньше чем развилось онкозаболевание. В стационаре больницы "Приднепровская" таким пациентам была оказана своевременная помощь.





В целом, это "золотой стандарт" диагностики, позволяющий на ранних стадиях выявлять онкологические проблемы. Доказано, что онкологическая патология развивается от 1 до 3 лет. При условии ежегодного скрининга намного легче выявить начальные изменения. На этом базируется европейская медицина, где проведение ежегодного скрининга обязательно.





Также офисная гистероскопия помогает женщинам репродуктивного возраста уточнить диагноз. Например, одна из распространённых проблем – бесплодие. С помощью гистероскопии мы можем исключить маточные факторы бесплодия, оценить, насколько эндометрий готов к наступлению беременности, увидеть проходимость маточных труб, выявить аномалии развития матки. Также во время проведения процедуры есть возможность провести биопсию эндометрия для исключения хронического эндометрита.





- Кому показана эта процедура?





- Женщинам старше 50 лет: для них прохождение процедуры бесплатно, ее оплачивает государство. А также женщинам репродуктивного возраста, имеющим гинекологические проблемы или трудности с наступлением беременности. Кроме того, процедура показана женщинам, испытывающим болезненную, обильную менструацию, при болезненном половом контакте, хронических заболеваниях, в том числе мочеполовой системы. В целом, процедура подходит для всех женщин, которые беспокоятся о своем здоровье.





- Кто к вам в основном обращается?





- В основном возрастная категория пациенток - 50+, для этой категории пациентов и создан этот скрининг. Но также есть и женщины репродуктивного возраста, которые лечились от бесплодия или им требовалось уточнить диагноз. Мы имеем хорошие результаты.





- Что необходимо для прохождения процедуры?





- Необходимо обратиться в поликлиническое отделение больницы "Приднепровская" для прохождения гинекологического осмотра. Нужно иметь направление от семейного врача на бесплатную консультацию гинеколога. Прием проводится ежедневно, с 8.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья. На приеме уточняют необходимость проведения диагностики, проводят подготовку: берут мазки, чтобы исключить воспаление и не допустить развития восходящей инфекции при проведении процедуры. Также процедуру нельзя проводить во время обострения хронических заболеваний и при любых острых состояниях.





- Оборудование также позволяет производить не только диагностику, но и лечение...





- Да, у нас есть инструменты, позволяющие проводить биопсию и коагуляцию небольших измененных участков. В результате, отпадает необходимость госпитализировать пациентку в стационар и проводить операцию под наркозом.





Если необходимо более серьёзное вмешательство, мы предлагаем дальнейшее лечение в стационаре, где у нас есть возможность проведения инвазивных операций при помощи современного оборудования. В стационаре больницы "Приднепровская" есть все необходимое оборудование для выполнения оперативной гистероскопии, лапароскопии и дальнейшего лечения в соответствии с европейскими стандартами.