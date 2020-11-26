Через контакт-центр МОЗ можна викликати мобільну бригаду, яка бере аналізи на коронавірус

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 123

Через всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню COVID-19 можна залишити запит на виїзд мобільної бригади для тестування на коронавірусну хворобу. Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, така опція запрацювала з 26 листопада у тестовому режимі, а в подальшому її планують запровадити на постійній основі.





За його словами, для цього було сконтактовано з усіма закладами охорони здоров'я. Зокрема, заклади визначили відповідальних осіб, щоб дуже швидко можна було передати їм запит на виклик мобільної бригади. Ці бригади сформовані при медичних закладах для забору у хворого зі симптомами COVID-19 матеріалу для тестування.





Міністр наголосив, що за допомогою вказаної опції можна викликати саме мобільну бригаду для тестування на COVID-19, а не екстрену медичну допомогу (її, як і раніше, можна викликати лише за номером 103).





Окрім того, пан Степанов зазначив, що найближчим часом через контакт-центр запустять можливість консультації з сімейними лікарями:





- Через велике навантаження на сімейних лікарів ми почали новий набір лікарів, які зможуть надавати консультації через контакт-центр. Я думаю, що скоро все завершимо, і будь-яка людина зможе отримувати таким чином консультацію сімейного лікаря, — розповів міністр.





Номер контакт-центру – 0-800-60-20-19.