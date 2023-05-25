Рятувальники деблокували тіло чоловіка з понівеченої автівки у Полтаві

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25 травня о 00.15 на вул. Половки у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місце виклику направили чергове відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події вони з'ясували, що Daewoo Matiz зіткнувся з деревом. В автомобілі затиснуло загиблого 37-річного водія. Тіло чоловіка деблокували за допомогою гідравлічного обладнання та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків ДТП залучилися 5 рятувальників та 1 машина. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.