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Кременчук, Культура, ТЪ представляє

Пам’яті митця Олександра Черепанова: Кременчук попрощався з видатним художником

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 510

 

Висловлюємо співчуття родині та друзям

29 вересня у Кременчуці попрощалися з відомим митцем не лише у Кременчуці, а й закордоном Олександром Черепановим. Відомий художник, член Спілки дизайнерів України та Національної Спілки художників України Олександр Черепанов помер 27 вересня. 

Олександр Черепанов народився 20 квітня 1945 року у Кременчуці. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художнє конструювання». Працював керівником групи дизайну у виробничому об'єднанні «АвтоКрАЗ», художником-проектантом у Кременчуцьких мистецько-виробничих майстернях.

Олександр Черепанов працював у різних жанрах та техніках образотворчого мистецтва. Учасник міських, обласних та республіканських виставок. Мав авторські свідоцтва про промислові знаки. Загальна кількість його творчих художніх та дизайнерських робіт становить понад 1000 одиниць. Цілий ряд монументально-декоративних робіт виконав О.П.Черепанов у льотному коледжі, у дитячій лікарні, Будинку дитини, ВПУ № 7, річковому порту.

 
Він був не лише відомим художником, а й писав книги. Перша поетична збірка Олександра Павловича мала назву «Разноцветные стихи», а друга поетична книга - «Версты лет».

Протягом багатьох років Олександр Павлович займався викладацькою діяльністю в різних навчальних закладах: Будинку юного техніка, середніх школах міста, Елітарній Малій академії, на творчих курсах, у приватній художній школі, в Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій та управління.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: помер художник Олександр Черепанов
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