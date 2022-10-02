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Кременчук, Благодійність

Благодійний фонд «Ми поряд» Сергія Радченка роздав допомогу від фундації «Дім Рональда МакДональда»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 299

 Допомогу отримали понад пів тисячі кременчужан та внутрішньо переміщених осіб 

У п’ятницю, 30 вересня, біля благодійного фонду «Ми поряд» вишукувалася черга з кременчужан та переселенців, які чекали на отримання допомоги від фонду «Дім Рональда МакДональда». Цього разу допомогу отримали близько пів сотні сімей.

Фонд Сергія Радченка отримав продуктові набори від цього фонду вперше. Станом на 28 вересня форму на отримання допомоги (у телеграм-каналі «Ми поряд») заповнили понад 4 000 осіб. Люди в основному потребують продуктів харчування.

 

Напередодні 15 переселенців-волонтерів допомогли розвантажити 3,5 т гуманітарної допомоги (процес розвантаження можна переглянути у відео нижче – ред.). Кожен пакунок з продуктами харчування упакований та містить олію, каву, шинку, борошно, крупи… Загалом вага пакета складала близько 7,5 кг.

Сергій Радченко зауважив, що наступного разу гуманітарну допомогу отримають інші люди, які заповнювали форму. Адже фонд не лише вдосконалює процес видачі, а й систематизує списки.  

Волонтер додає, що неважливо, у якому статусі робити добрі справи… Щоб робити щось добре, треба мати бажання. Є бажання - починаєш робити і все виходить. Допомогають як представники бізнесу, так і пересічні кременчужани.

Також Сергій Радченко збирає кошти на автомобіль для полку ССО «Азов» Київ та пальне для доставки гуманітарної допоги.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога Сергій Радченко
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