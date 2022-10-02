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Кременчук, Спорт, Топ-новина

ХК «Кременчук» виключно українським складом гратиме у Континентальному кубку

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 203

 

Кременчуцька команда підніме стяг України на міжнародних змаганнях

Хокейний клуб «Кременчук» подав заявку для участі у Континентальному кубку. Про деталі участі в Континентальному кубку розповів директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко.

- У нас готова команда для участі в чемпіонаті України, де у нас буде виключно український чемпіонат з українськими гравцями. Для Континентального кубка ми так само їдемо своїми силами, без залучення легіонерів. Всі українські змагання зараз проходять при залученні у більшості лише українських спортсменів. У футболі «Шахтар» та «Динамо» насамперед грають українськими футболістами у єврокубках.

- Як клубу надійшла пропозиція замінити «Сокіл» у Континентальному кубку?

- Федерація хокею України надала пропозицію замінити київський «Сокіл». Президент клубу Сергій Мазур прийняв рішення взяти участь у змаганнях.

- Щодо фінансової складової. Чи може клуб повноцінно профінансувати участь ХК «Кременчук» у Континентальному кубку?

- Фінансування клубу йде з трьох джерел: президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур (ТМ «Житня сльоза»), кошти обласного бюджету та наші партнери і спонсори. Підтримку надають: виробник комунальної техніки «Альфатекс», Кременчукм'ясо ТМ «Фарро», «Королівський смак» та «Кохнівський хлібзавод». Це наші надійні партнери, завдяки яким ми впевнено тримаємося. З цього року ми сподіваємося ще на підтримку кондитерської компанії «Салекс».

- Коли стартує ХК «Кременчук» у Континентальному кубку та з ким граємо?

- «Кременчук» гратиме у групі F третього раунду. Турнір пройде з 18 до 20 листопада. Суперники: словацька Нітра, польська Унія Освенцим та переможець групи D, команди якої зіграють в італійському Азіаго. Матчі проходитимуть у Словаччині. Трансляції матчів передбачені.

- У такий важкий воєнний час Україна не відмовилася від участі від Континентального кубка. Наскільки це важливо, щоб українська команда була представлена на змаганнях такого рівня?

- На рівні Президента України, Міністерства молоді та спорту прийнято рішення, що всі види спорту на міжнародних змаганнях мають бути представлені. Президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур прийняв рішення проте, що наш клуб братиме участь у єврокубках.

Участь команди на міжнародній арені фінансується за підтримки президента ХК «Кременчука» та обласного бюджету.

Рішення про участь команди прийняли, щоб ще раз нагадати про війну в Україні та підняти синьо-жовтий прапор та міжнародних змаганнях.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Континентальний кубок
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