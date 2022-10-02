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Кременчук, Культура, Кременчук

Міські історії та детективка з Кременчука : що новенького почитати на вихідних

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 115

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Анатолій Дімаров «Міські історії»

Основна тематика цієї збірки – родинні  стосунки, страждання і радості людей. Не надумані, не штучні. Адже, за словами автора, він в архіви не ходив, очевидців не шукав. Те, що зворушувало в житті, те й описував. І робив це завжди з неабиякою майстерністю, бо володів особливим даром бачити душу людини, розуміти тих, хто жив непомітно для інших, наче скрадаючись  і водночас переживаючи значні потрясіння, потерпаючи від несправедливості, щиро радіючи несподіваним подарункам долі. Ці непрості історії спонукають до роздумів: автор, зазвичай психологічно тонко змалювавши ситуацію, усувається від оцінювальних суджень.

Аліса Гаврильченко «Злочинний дует»

У цьому романі кременчуцької авторки Аліси Гаврильченко читачі знову зустрінуться зі слідчою Марго Перехрест, з якою уже зустрічалися у книзі «Нерозважний корольок». Події цього детективу знову проходять у Кременчуці.

Марго Перехрест тільки-но звільнилася з поліції і намагається отримати ліцензію, щоб займатися приватними розслідуваннями. До того ж триває процес розлучення. Згодом вона дізнається, що її майже колишній чоловік викрав з банку дев’ять мільйонів гривень і, мабуть, втік за кордон. Водночас у місті стаються кілька вбивств. Марго береться за ці розслідування, аби не тільки з’ясувати правду про свого колишнього чоловіка, а й відновити власну репутацію.

  
 

Галина Вдовиченко «Інші пів’яблука»

П’ять років тому до рук чотирьох подруг зі Львова потрапив старовинний сувенір із секретом – чарівне яблуко, яке здатне здійснювати бажання. Це яблуко змінило їхні долі – кожна отримала те, чого їй бракувало у житті в житті, а потім… Потім життя пішло далі – діти, сім’я, кар’єра. Тим часом яблуко, яке нібито втратило свої чарівні здібності, припадає пилом на полиці між банок з варенням – до того часу, поки його не викрадають. А якщо воно потрапить у лихі руки? Згодом з’ясовується: воно може не тільки впливати на долі подруг, але й міняти життя різних людей. Тим більше що зараз воно не одне: у яблука з’явився двійник – і подруги опинились у вирі нових пригод.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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