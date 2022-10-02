Міські історії та детективка з Кременчука : що новенького почитати на вихідних

Аліса Гаврильченко «Злочинний дует»

У цьому романі кременчуцької авторки Аліси Гаврильченко читачі знову зустрінуться зі слідчою Марго Перехрест, з якою уже зустрічалися у книзі «Нерозважний корольок». Події цього детективу знову проходять у Кременчуці.

Марго Перехрест тільки-но звільнилася з поліції і намагається отримати ліцензію, щоб займатися приватними розслідуваннями. До того ж триває процес розлучення. Згодом вона дізнається, що її майже колишній чоловік викрав з банку дев’ять мільйонів гривень і, мабуть, втік за кордон. Водночас у місті стаються кілька вбивств. Марго береться за ці розслідування, аби не тільки з’ясувати правду про свого колишнього чоловіка, а й відновити власну репутацію.