Боксерки з Кременчуччини покинули чемпіонат Європи через заборону використання національної символіки

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 183

Вихованки відділення боксу ДЮСШ № 1 Горішні Плавні Марина Шевченко та Карина Звєрєва у складі юніорської збірної України з боксу виїхали із Італії і зараз знаходяться на шляху до Горішніх Плавнів. Про скандал розповіли на сторінці Топ-спорт.

Обидві спортсменки так і не змогли не змогли вийти на ринг чемпіонату Європи у італійському Монтезільвано. Поборотися за медалі вихованкам тренера Ірини Середницької завадив скандал, який виник через заборону українській команди виступати під прапором своєї держави після відсторонення Федерації боксу України (ФБУ) Міжнародною федерацією боксу (IBA). Цю організацію очолює росіянин Умар Кремльов і у дружніх стосунках з яким обвинувачують багаторічного очільника Федерації боксу України Володимира Продивуса.

Нове керівництво Федерації боксу України на чолі із новим її президентом Кирилом Шевченком звинувачує Продивуса в організації відсторонення ФБУ, а за тим і заборони Україні бути повноцінно представленою на змаганні.

Українські спортсмени влаштували протест, виконавши державний гімн та оголосивши подальший бойкот змагань в італійському Монтезільвано. За відсутності українців турнір триватиме до 5 жовтня.