12 випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у Кременчуці

Вчора, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Захворіли 5 жінок віком від 20 до 76 років та 7 чоловіків віком від 35 до 68 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 49 пацієнтів.
У місті випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 25 029. Одужало 23 755. Померло 724
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер