12 випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у Кременчуці

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Вчора, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли 5 жінок віком від 20 до 76 років та 7 чоловіків віком від 35 до 68 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 49 пацієнтів.

У місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 25 029. Одужало 23 755. Померло 724