У Кременчуці відбулися шахові баталії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 184

У Кременчуці відбулися змагання з шахів. Спортсмени змагалися як цілими родинами, так і визначали кращого у турнірі на Кубокк Кременчука.

Захоплюючий шаховий турнір між родинами

25 вересня в палаці культури «Нафтохімік» вперше пройшов родинний шаховий турнір під назвою «Тато, мама і я шахова сім’я» присвячений Дню міста. Як повідомив тренер Андрій Зазуляк, участь у змаганнях взяли 12 сімейних дуетів.

За умовами змагання, до складу команд входили діти, які і були капітанами та хтось із членів їх сім’ї – мама, тато, дідусь, бабуся, тощо. Змагання проходили за швейцарською системою в 7 турів. Контроль часу 10 хв + 5 сек за кожен зроблений хід.

Мета такого заходу не тільки підримувати в дітях спортивний інтерес, але й зближувати родини. Більше того, і діти, і дорослі мали змогу переконатись, що шахи – хороша альтернатива тим же комп’ютерним іграм чи телевізору.

Підсумкові результати:

1 місце сім'я Карпових - 11 очок

2 місце сім'я Поливків - 10 очок

3 місце сім'я Ходаковських - 8 очок

Додатково у змаганнях шахових сімей з участю дівчаток найкращий результат показала родина Христини Зазуляк.

Кращі шахові команди нагородили кубками, грамотами, медалями та грошовими нагородами за сприянням Федерації шахів Кременчука та СК «Нафтохімік».

Рідкісний випадок та серйозне протистояння: шахово-шашкові турніри на Кубок Кременчука

Минулими вихідними, у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбулися декілька шахово-шашкових турнірів приурочених до Дня міста. Про це повідомив директор клубу Володимир Груздєв.

Почали його 10 юних шахістів, які грали по круговій системі в триденному турнірі з регламентом класичних шахів 35 хвилин на партію та боролися за виконання 2-го розряду. Через відсутність достатньої кількості третьорозрядників у місті до турніру включилися другорозрядники, значно ускладнивши завдання перших і задавши хід турніру.

У перший день 4 перемоги у 4-х партіях здобув другорозрядник Максим Ємець та три перемоги за однієї нічиї - Максима Поливка. Вдало розпочала турнір третьрозрядниця Олена Риндіна, яка мала 3 очки. У очній зустрічі лідерів у двосторонній позиції перемогу здобув М.Поливко, щоправда незабаром поступився іншому другорозряднику Мирославу Кухарчуку, який запам'ятався великою кількістю нічиїх і став через це лише четвертим. А в цей час М.Ємець здобув перемогу за перемогою і в підсумку став першим із 7,5 очками.

Ближче за всіх до виконання заповітного другого розряду підійшла А. Риндіна, яка до передостаннього туру мала ще шанси, але поступилася іншому кандидату - Микиті Богомазу, хоч і залишившись на п'ятому місці, вище за інших третьорозрядників. Другим із 7 очками став М.Поливко, а третьою з 6 очками Марина Сьоміна, яка рівно пройшла весь турнір.

Турнір відбувся завдяки підрозділу «Спорт для всіх» Управління молоді та спорту Кременчуцької міськради, що надав медалі, грамоти та призи для переможців, солодощі для всіх учасників турніру, які вручив чемпіон міста Степан Грициняк. Через те, що приміщення клубу суттєво поменшало з об'єктивних причин в умовах військового положення, всі три турніри проходили чергуючи один одного.

- Хочеться сподіватися, що процес цей закінчився і приміщення клубу не буде зменшуватися. Протистояння в чемпіонаті міста з шашок жіночого квартету пройшло спокійно, адже учасниці добре знали один одного. Найкраща - минулорічна чемпіонка міста Ольга Котлик, 2-а - Анна Довгаль і третя - Ліля Лелека, - зауважив Володимир Груздєв.

Захоплюючі ігри відбулися і у чоловіковому чемпіонаті міста з шашок, у якому за швейцарською системою у 9 турів грало 18 учасників із Полтавської, Кропивницької та Черкаської областей. Лідери змінювалися буквально після кожного туру і розв'язка наступила тільки в останньому турі, перед яким на перемогу за різних варіантів претендували лише четверо учасників: Анатолій Остапченко з Козельщини, Володимир Гірський з Чигирина та Ігор Дяченко з Біликів з 6 очками, а також Володимир Мількін з Кременчука з 5 балами. Першим із претендентів закінчує турнір В.Горний, який здолав свого земляка Володимира Збарацького, слідом – О.Остапченка, який переграв Володимира Ільченка з Горішніх Плавнів, а партія І.Дяченко-В.Мількін усе тривала, адже нічия в ситуації, що склалася, не влаштовувала, що боролися лише за перемогу.

- У результаті бойова нічия та статус-кво, як і у турнірі 3-х місячної давності на Кубок Кременчука; перший О.Остапченко, який випереджає В.Горного за коефіцієнтом Бухгольця, третій І.Дяченко та четвертий В.Мількін. Рідкісний випадок! - підсумував Володимир Груздєв.