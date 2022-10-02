На Полтавщині квартирант обікрав власників будинку, в якому мешкав

У Великосорочинській тергромаді Миргородського району житель іншої області обікрав власників будинку, в якому тимчасово проживав. Вартість викраденого майна попередньо оцінили щонайменше у 70 тисяч гривень. Чоловікові вже вручили підозру та обрали запобіжний захід.
За інформацією Максима Бодака, заступника начальника Миргородського райвідділу поліції, зловмисника викрили працівники кримінальної поліції Миргородщини. Оперативники встановили, що 36-річний чоловік протягом трьох місяців виніс із будинку побутову техніку та більше ніж півтони металобрухту.
Слідчим підрозділом Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюється розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер