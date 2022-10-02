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Надзвичайні новини

На Полтавщині квартирант обікрав власників будинку, в якому мешкав

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 87

 

Зловмисника викрили працівники кримінальної поліції Миргородщини

У Великосорочинській тергромаді Миргородського району житель іншої області обікрав власників будинку, в якому тимчасово проживав. Вартість викраденого майна попередньо оцінили щонайменше у 70 тисяч гривень. Чоловікові вже вручили підозру та обрали запобіжний захід.

За інформацією Максима Бодака, заступника начальника Миргородського райвідділу поліції, зловмисника викрили працівники кримінальної поліції Миргородщини. Оперативники встановили, що 36-річний чоловік протягом трьох місяців виніс із будинку побутову техніку та більше ніж півтони металобрухту.

Максим Бодак зазначив: «Оперативні працівники спрацювали швидко і встановили підозрюваного у викраденні майна мешканців Великосорочинської тергромади, а також осіб, яким чоловік встиг продати крадене. Серед таємно викрадених речей: телевізор, морозильна камера, мультиварка, мотокоса, індукційна електроплита та інша побутова техніка, а також більше ніж пів тонни виробів з металу. Фігурантом виявився раніше судимий житель сусідньої області, який нині проживає на Миргородщині. Йому вже вручили підозру у крадіжках, вчинених в умовах війни та обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб».

Слідчим підрозділом Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюється розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: кража
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