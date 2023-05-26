Пів мільйона гривень виділяють Кременчуцькій дитячій лікарні на покрівлю та укриття

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 221

Відповідні зміни внесли у Програми розвитку цього медзакладу на 2021-2023 роки

Кременчуцькій міській дитячій лікарні виділяють пів мільйона гривень на доукомплектування укриття та на ремонт покрівлі.

Сьогодні, 26 травня, на другому пленарному засіданні позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили зміни до свого рішення від 3 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки».

Покрівля — 262 101 грн

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, покрівля будівлі головного корпусу, збудованого у 1979 році, наразі знаходиться в аварійному стані. За період експлуатації теплоізоляція, яка була зроблена на покрівлі ущільнилася, перестала виконувати свою функцію.

Зливи з покрівлі виведені на зовні стін й при випаданні опадів (дощу, снігу), це призводить до затікання стін у приміщеннях відділень та утворення плісняви.

Як результат, в реанімаційному відділенні та діагностичному блоці зливи з покрівлі в зимовий період не працюють: при витіканні назовні будівлі, зливи замерзають, а сніг залишається на покрівлі. Все покриття руберойдом відстало від цементної стяжки й руберойд повністю здувся на всій площі покрівлі відділень. Стеля у палатах вищевказаних відділень покрита жовтими плямами від протікання води.

Частково покрівлю відремонтовано у 2022 році, а для завершення ремонту покрівлі необхідно 262 101 грн.

Укриття — 252 684 грн

Захисна споруда цивільного захисту введена в експлуатацію у грудні 1979 року. З того часу жодного капітального ремонту не проводилось. З 24 лютого 2022 року сховище використовується за цільовим призначенням.

Протягом минулого року на поточний ремонт та обладнання сховища підприємство витратило 49 660 грн.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради, наразі виникла необхідність у придбанні фільтрів-поглиначів для захисної споруди:

фільтр-поглинач ФПУ-200 — 3 шт.

фільтр-поглинач ФП-100 у — 3 шт.

Фільтри-поглиначі призначені для очищення атмосферного повітря, яке подається в середину захисної споруди від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів. Необхідна сума коштів становить 252 684 грн.

Раніше ми писали, що на ремонт ліфта та встановлення генератора у лікарнях Кременчука виділили пів мільйона гривень.