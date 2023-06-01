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Дивовижне місце у Кременчуцькому районі: екогай у Ярошах

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 556 Коментарів: 2

Із руїн у найзатишніше місце села

Сьогодні, 1 червня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» завітав до Ярошівського екогаю. Тут знаходиться як дитячий майданчик з тренажерами, так і різні зони тихого відпочинку для дорослих. Крім того, уся територія екогаю засаджена різними гарними рослинами.

Цей квітучий рай у Ярошах створили на території колишніх руїн, території колишнього дитячого садочка і господарської оселі. Тепер тут гарний краєвид на ставок, прекрасні насадження, зони відпочинку та розваг.

 

За словами старости Пирогівського старостату Тамари Кір’ян, спочатку ніхто не вірив, але потім під‘єдналися місцеві господарства і дуже активні та ініціативні люди, та з цієї території вивезли близько 40 машин сміття. Після цього почався процес дизайну, тут вже все робили самотужки. До речі, квітники тут унікальні, оскільки їх створювали не професійні дизайнери, а звичайні люди, власноруч.

 

Детальніше дивіться у відео:

Майже у центрі екогаю знаходиться експозиція зі вказівниками напрямку та відстанню до різних міст України та усього світу. Філософія бачення така: у Ярошах беруть квіточку та велосипед і їдуть. Хтось їде садити квіточку в Пироги, хтось їде у Варшаву, а хтось у Львів.

 

– Найбільше мені подобається, що усі діти задивляються на Бірні-Н Конні. Це місто обране спеціально для того, щоб діти навчилися його правильно писати, – розповіла Тамара Кір‘ян.

А найпопулярніше та найулюбленіше місце для дітей на майданчику в екогаї – власноруч виготовлений бізіборд.

 

– Ми побачили, що дітки люблять робити ручками щось, тож зробили свій варіант бізіборду, – зазначила Тамара.

Також на території екогаю знаходиться будинок, раніше він був звичайним покинутим, а тепер – хата активних особистостей для дружнього спілкування, організації дозвілля та волонтерської допомоги.

 

А це – дерево сонця. Для того, щоб воно світилося, зовсім не треба електроенергії, лише трохи сонечка.

 

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Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: парк Кременчуцький район село
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Коментарі: 2

472
Andron777:
Сьогодні, 19:17

Молодці!


1 0
1 056
Angel737:
Сьогодні, 19:49

Молодці!


0 0

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