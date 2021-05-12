На Полтавщині попрощалися із випускником Кременчуцького військового ліцею Віктором Городніченком

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Сьогодні, 12 травня, у Миргородському районі попрощалися із військовим Віктором Городніченком, який у 2014 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей. Два тижні тому військового поранив снайпер, весь цей час за життя чоловіка боролися медики, проте врятувати його не вдалося.





Прощання з військовим розпочали у селищі Ромодан, де народився Віктор Городніченко. Як повідомляють журналісти «Суспільного», біля батьківського дому влаштували панахиду. Зібралися рідні, бойові побратими та друзі військового. Після цього домовину пронесли селищем до подвір’я школи, де навчався Віктор.





Прощання у Миргороді





25-річний Віктор Городніченко – старший солдат 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України. 28 квітня поблизу села Зайцеве на Донеччині отримав кульове поранення через обстріл снайпера – куля влучила в нижню частину живота. Віктора Городніченка евакуювали до лікарні у Бахмут, а пізніше перевезли до Харкова. Він помер у шпиталі 8 травня. У Віктора лишилися мати, брат, дружина та донька.



