У Градизьку молодь влаштувала «квест» на кладовищі

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 762

На Полтавщині поліція склала протоколи відносно батьків неповнолітніх, які зафільмували свої нічні «розваги» на цвинтарі у селищі Градизьк Кременчуцького району. Про це інформує відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.



Голова Градизької селищної ради Мирослав Носа 11 травня повідомив про групу підлітків, які влаштували «квест» на місцевому цвинтарі.





Поліція встановила, що нічні «розваги» на кладовищі, які діти зафільмували та виклали у соцмережах, супроводжувалися нецензурною лайкою та іншими некультурними діями, що викликали обурення у громадськості.





Поїхали знайомитись з «героями» відеозапису. Це ще не всі, цих вдалось встановити по відео, далі працює поліція. Пропозиція всім миром зібрати милостині та подати батькам цих голодних дітей, всі проблеми від голоду, який масово вдарив по інтелекту. Якщо ж батькам цих та інших неповнолітніх буде й надалі байдуже де, з ким і до якої години гуляють їх діти - то такі знайомства будуть нормою. Це не середньовіччя - управу знайдемо на всіх. Телефонувати чи їздити до мене додому з проханнями видалити фото ваших родичів не потрібно. Залишилось фото шостого учасника, - написав Мирослав Носа у своєму Facebook, оприлюднивши фото підлітків.





Опрацювавши отриману інформацію, поліція ідентифікувала учасників події. Ними виявилися двоє дівчат і четверо хлопців віком від 15 до 17 років.





На даний час склали 4 адміністративних протоколи відносно батьків однієї дівчини і трьох юнаків за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності батьків ще двох неповнолітніх.





Відео «квесту» з соцмереж. Обережно, ненормативна лексика!



