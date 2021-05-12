У Градизьку молодь влаштувала «квест» на кладовищі

На Полтавщині поліція склала протоколи відносно батьків неповнолітніх, які зафільмували свої нічні «розваги» на цвинтарі у селищі Градизьк Кременчуцького району. Про це інформує відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.
Голова Градизької селищної ради Мирослав Носа 11 травня повідомив про групу підлітків, які влаштували «квест» на місцевому цвинтарі.
Поліція встановила, що нічні «розваги» на кладовищі, які діти зафільмували та виклали у соцмережах, супроводжувалися нецензурною лайкою та іншими некультурними діями, що викликали обурення у громадськості.
Опрацювавши отриману інформацію, поліція ідентифікувала учасників події. Ними виявилися двоє дівчат і четверо хлопців віком від 15 до 17 років.
На даний час склали 4 адміністративних протоколи відносно батьків однієї дівчини і трьох юнаків за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності батьків ще двох неповнолітніх.
Відео «квесту» з соцмереж. Обережно, ненормативна лексика!