Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 13 травня: адреси

В місті ремонтуватимуть електромережі
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 травня відключатиме електроенергію у Кременчуці – проводитиме ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
Тож світла не буде з 8.00 до 17.00 за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Східна, 16, 18, 18а, 18б;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- пров. Декабристів;
- туп. Перекопський.