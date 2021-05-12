Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 13 травня: адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 травня відключатиме електроенергію у Кременчуці – проводитиме ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.





Тож світла не буде з 8.00 до 17.00 за адресами: