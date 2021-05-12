Кременчук

Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 13 травня: адреси

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 782

 

В місті ремонтуватимуть електромережі

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 травня відключатиме електроенергію у Кременчуці – проводитиме ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


Тож світла не буде з 8.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Східна, 16, 18, 18а, 18б;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення Полтаваобленерго
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