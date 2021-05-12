Кременчужани обурені гігантськими сумами за опалення у платіжках за квітень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 995 Коментарів: 7

Постачальники послуги пояснили це тим, що показники будинкових лічильників знімаються у 20-х числах кожного місяця — відтак за квітень нарахували «хвіст» за тепло, спожите у березні

Кременчужани у соцмережах активно обговорюють квітневі платіжки за опалення та обурюються гігантськими сумами. Рахунки розчарували: тут-тобі вимагали в мера відключити тепло раніше, аби зекономити, але цифри все одно вражають. Хоча, нагадаємо, опалення вимкнули 5 квітня.





- Фактично опалення в нашому будинку у квітні було чотири дні. На п'ятий систему почали охолоджувати. Але я отримала рахунок на майже 1000 гривень за двокімнатну квартиру. Звідки така величезна сума? - обурюється кременчужанка Олена, мешканка вулиці Манагарова, 21, що на Раківці.





Рахунок кременчужанки Анни за опалення 3-кімнатної квартири на вулиці Велика набережна, 17 перевалив за 1600 гривень. Обидва будинки — у зоні обслуговування КП «Теплоенерго».









На підприємстві пояснили, що фактично люди заплатили не за 5 днів квітня, а з урахуванням «неоплачених» днів березня.





- Усі комунальні послуги у нас нараховує фірма ВАС. Для того, щоб вони встигли обробити інформацію по кожному особовому рахунку, потрібен час. Тому період зняття будинкових лічильників — у двадцятих числах кожного місяця. Якщо місяць короткий, починаємо знімати показники з 19 числа. Відповідно у квітневі нарахування потрапили й ті 7-8 днів березня з моменту зняття останніх показників лічильника, - пояснив Володимир Кійло, начальник абонентського відділу КП «Теплоенерго».





Наприклад, ситуація у будинку №21 на Манагарова виглядає так: у березні показники знімалися 22 числа. Тож у квітневу платіжку ввійшло споживання за лічильником із 22 березня по 5 квітня (14 днів).





Аналогічна ситуація і в будинку №17 на Великій набережній. Крім того, як поінформували в абонвідділі, мешканець будинку, який регулював подачу тепла на елеваторному вузлі, відмовився це робити (одні мешканці скаржилися на спеку, інші — на холод). Відповідно рахунки теж зросли.





Для порівняння: за лічильником опалення на Манагарова, 21 у квітні коштувало 19,7 грн за кв м. А на Великій набережній, 17 — 28,65 грн. Рахунки за однаковий період різняться: усе за показниками лічильників.









На лівобережжі різниця в рахунках у сусідніх будинках може бути ще більшою. Так, за опалення двокімнатної квартири одна з мешканок вулиці Перемоги, 13 отримала рахунок на майже 900 грн; а інший мешканець центру — на 530 гривень.





Наталія Макаруша, заступник директора ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» із комерційних питань (підприємства, яке обслуговує лівобережжя) зазначає: показники знімають із 22 по 25 число кожного місяця. Відповідно у платіжки за травень також потрапила частина спожитого у березні. Як і її колега з «Теплоенерго», вона пояснює це необхідністю передавати дані на фірму ВАС, а також специфікою розрахунків підприємства за газ.





- По деяких будинках нарахування йде з 23 березня по 5 травня (14 днів), у декого - за 12, 13. Найменші показники будуть у тих, у кого знімали показники 25 березня і відключили 5 квітня, - пояснила Наталія Макаруша.





Вона додала: КремТЕЦ технологічно не може відключити опалення усім абонентам за один день, відключення по мікрорайонах тривало до 8 березня. Відтак більшими будуть рахунки в тих, в кого у березні зняли показники 22 числа, а у травні відключили опалення лише 8 числа.





Крім того, третина будинків, у які подає тепло ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (це близько 300 із 900), не обладнані будинковими лічильниками тепла. Їм нараховують оплату за методикою, затвердженою КМУ. Таким споживачам рахунки виставляють місяць у місяць — і тому рахунки їм прийшли за 5 днів травня, пояснила Наталія Макаруша.





Автоматичного зняття показників ні КП «Теплоенерго», ні КремТЕЦ не мають — лічильники не заведені в комп'ютеризовану систему. Так і бігають контролери по будинках— а потім від такої системи страждають споживачі.