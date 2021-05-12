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Кременчужани обурені гігантськими сумами за опалення у платіжках за квітень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 995 Коментарів: 7

 

Постачальники послуги пояснили це тим, що показники будинкових лічильників знімаються у 20-х числах кожного місяця — відтак за квітень нарахували «хвіст» за тепло, спожите у березні

Кременчужани у соцмережах активно обговорюють квітневі платіжки за опалення та обурюються гігантськими сумами. Рахунки розчарували: тут-тобі вимагали в мера відключити тепло раніше, аби зекономити, але цифри все одно вражають. Хоча, нагадаємо, опалення вимкнули 5 квітня.


- Фактично опалення в нашому будинку у квітні було чотири дні. На п'ятий систему почали охолоджувати. Але я отримала рахунок на майже 1000 гривень за двокімнатну квартиру. Звідки така величезна сума? - обурюється кременчужанка Олена, мешканка вулиці Манагарова, 21, що на Раківці.


Рахунок кременчужанки Анни за опалення 3-кімнатної квартири на вулиці Велика набережна, 17 перевалив за 1600 гривень. Обидва будинки — у зоні обслуговування КП «Теплоенерго».


  


На підприємстві пояснили, що фактично люди заплатили не за 5 днів квітня, а з урахуванням «неоплачених» днів березня.


- Усі комунальні послуги у нас нараховує фірма ВАС. Для того, щоб вони встигли обробити інформацію по кожному особовому рахунку, потрібен час. Тому період зняття будинкових лічильників — у двадцятих числах кожного місяця. Якщо місяць короткий, починаємо знімати показники з 19 числа. Відповідно у квітневі нарахування потрапили й ті 7-8 днів березня з моменту зняття останніх показників лічильника, - пояснив Володимир Кійло, начальник абонентського відділу КП «Теплоенерго».


Наприклад, ситуація у будинку №21 на Манагарова виглядає так: у березні показники знімалися 22 числа. Тож у квітневу платіжку ввійшло споживання за лічильником із 22 березня по 5 квітня (14 днів). 


Аналогічна ситуація і в будинку №17 на Великій набережній. Крім того, як поінформували в абонвідділі, мешканець будинку, який регулював подачу тепла на елеваторному вузлі, відмовився це робити (одні мешканці скаржилися на спеку, інші — на холод). Відповідно рахунки теж зросли. 


Для порівняння: за лічильником опалення на Манагарова, 21 у квітні коштувало 19,7 грн за кв м. А на Великій набережній, 17 — 28,65 грн. Рахунки за однаковий період різняться: усе за показниками лічильників.



На лівобережжі різниця в рахунках у сусідніх будинках може бути ще більшою. Так, за опалення двокімнатної квартири одна з мешканок вулиці Перемоги, 13 отримала рахунок на майже 900 грн; а інший мешканець центру — на 530 гривень.


 

 

Наталія Макаруша, заступник директора ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» із комерційних питань (підприємства, яке обслуговує лівобережжя) зазначає: показники знімають із 22 по 25 число кожного місяця.  Відповідно у платіжки за травень також потрапила частина спожитого у березні. Як і її колега з «Теплоенерго», вона пояснює це необхідністю передавати дані на фірму ВАС, а також специфікою розрахунків підприємства за газ. 


- По деяких будинках нарахування йде з 23 березня по 5 травня (14 днів), у декого - за 12, 13. Найменші показники будуть у тих, у кого знімали показники 25 березня і відключили 5 квітня, - пояснила Наталія Макаруша.


Вона додала: КремТЕЦ технологічно не може відключити опалення усім абонентам за один день, відключення по мікрорайонах тривало до 8 березня. Відтак більшими будуть рахунки в тих, в кого у березні зняли показники 22 числа, а у травні відключили опалення лише 8 числа.


Крім того, третина будинків, у які подає тепло ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (це близько 300 із 900), не обладнані будинковими лічильниками тепла. Їм нараховують оплату за методикою, затвердженою КМУ. Таким споживачам рахунки виставляють місяць у місяць — і тому рахунки їм прийшли за 5 днів травня, пояснила Наталія Макаруша. 


Автоматичного зняття показників ні КП «Теплоенерго», ні КремТЕЦ не мають — лічильники не заведені в комп'ютеризовану систему. Так і бігають контролери по будинках— а потім від такої системи страждають споживачі.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення платіжка квітень Теплоенерго КремТЕЦ
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Коментарі: 7

284
jondin:
Сьогодні, 18:32

а за березень, не обурені.


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Akilbupser:
Сьогодні, 18:36

1138 грн. 2-х комнатная, нагорная.


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3 005
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zzzzzz:
Сьогодні, 18:54

Еще скоро за газ выставят за 2 месяца с пенейsmile зато не барыга


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Ocean:
Сьогодні, 19:23

Цитата: zzzzzz

Еще скоро за газ выставят за 2 месяца с пенейsmile зато не барыга

Кстати да. Второй месяц не выставляют счета за газ. Когда будут? Кто знает? Уважаемая редакция, может Вы можете ответить на этот вопрос?


5 0
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VladimirS:
Сьогодні, 20:05

Эх! Хочется призвать к насилию (сексуальному) олигархов, некоторых членов КМУ, отвечающих за тарифы и платёжки, членов наглядовых рад, Президента, обещавшего конец эпохи бедности.... Но не буду! Нельзя! Пусть подавятся.......


1 0
25
limon4ik:
Сьогодні, 20:13

Цитата: Ocean
Цитата: zzzzzz

Еще скоро за газ выставят за 2 месяца с пенейsmile зато не барыга

Кстати да. Второй месяц не выставляют счета за газ. Когда будут? Кто знает? Уважаемая редакция, может Вы можете ответить на этот вопрос?

На сайте Нафтогаза ваши платежки в разделе ПОН(поставщик останньої надії), вводите ваш EIC, и получаете квитанцию либо оплачиваете сразу онлайн

 

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Туся:
Сьогодні, 20:20

За їх логікою, платіжки в опалювальний сезон нараховуються за попередній місяць, наприклад, лютий,  + хвіст за січень. Так можна нараховувати  стільки завгодно , щоб ніхто нічого й не розібрався!  Молодіжний, 2во кімнатна кв.-980грн. опалення, а в березні було 2200. Де той хвіст, і як його вирахувати. От аферисти! За газ другий місяць не виставляють рахунки, ніяк не зложуть ціну, таніяк не роздупляться, кому до рук прибрати газове хозяйство!!! А, тоді , як виставлять великі рахунки, в правильності нарахування яких, пересічному громадянину не розібратися.  І будуть нам вішать лапшу на вуха, що то нарахування хвостів, боргів, нових тарифів! Скотиняки скрізь........


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