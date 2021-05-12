У кінці робочого дня: рішення цих українців дозволили обігнати швидкість звуку удвічі

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 332

На каналі ArteFact говорили про Петра Балабуєва та Юрія Яковлєва

Їх ідеї неодмінно викликали подив або і шквал критики. Кожному з них повторювали: «Це нереально». Вони ж уперто вірили, що людина зможе літати. Гелікоптер, що першим перетнув океан, або літак, що піднімає в повітря 600 тонн. Рішення цих українців дозволили обігнати швидкість звуку удвічі та продовжують завойовувати світовий ринок надлегких літаків.









Нещодавно на каналі ArteFact, який ведуть кременчужани, говорили про Петра Балабуєва та Юрія Яковлєва, про найбільші та найменші літаки у світі.









Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.