Кременчук, Культура

У кінці робочого дня: рішення цих українців дозволили обігнати швидкість звуку удвічі

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 332

 

На каналі ArteFact говорили про Петра Балабуєва та Юрія Яковлєва

Їх ідеї неодмінно викликали подив або і шквал критики. Кожному з них повторювали: «Це нереально». Вони ж уперто вірили, що людина зможе літати. Гелікоптер, що першим перетнув океан, або літак, що піднімає в повітря 600 тонн. Рішення цих українців дозволили обігнати швидкість звуку удвічі та продовжують завойовувати світовий ринок надлегких літаків.


У кінці робочого дня: українці, які навчили світ літати


Нещодавно на каналі ArteFact, який ведуть кременчужани, говорили про Петра Балабуєва та Юрія Яковлєва, про найбільші та найменші літаки у світі.



Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: літак льотчик
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