Ейджизм та карантин: журналістів не пустили в мерію Кременчука

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 478 Коментарів: 2

Сьогодні, 12 травня, журналісти Кременчука хотіли потрапити на засіданні президії Кременчуцької міської ради. Представники некомунальних ЗМІ хотіли надати відкритий лист щодо обмеження доступу на заходи за участю посадових осіб мерії та міського голови (зараз - під виглядом карантину), а також запрошували до діалогу мера, секретаря та депутатів міської ради.





На вході представників 4 видань: «Кремечуцький ТелеграфЪ», «Візит», «Програма плюс» та «Кременчуцька газета» зупинили нацгвардійці та керівник управління інформаційних комунікацій Юлія Перепелятник. Представників ЗМІ не пустили до приміщення мерії, посилаючись на карантинні обмеження, хоча в комунальному ЗМІ неодноразово виходили сюжети з перебуванням кременчужан на екскурсіях в мерії та комунальних підприємствах.













До журналістів спустився депутат Богдан Лазоренко, який повідомив, що в особистій розмові із секретарем міськради Юрієм Гриценком обговорили можливість пустити журналістів на президію. Через карантинні обмеження журналістам відмовили наживо перебувати на президії й порадили переглянути президію онлайн через інтернет.





Депутати Лариса Гориславець та Богдан Лазоренко («Європейська солідарність») запевнили, що на сесії, яка відбудеться 25 травня, винесуть відкритий лист журналістів міста Кременчука до депутатів міськради.









Наприкінці засідання президії депутатка Лариса Гориславець поцікавилася у міського голови Кременчука Віталія Малецького, чому не пустили журналістів на президію, які завчасно писали листа й просили про зустріч з міським головою, секретарем та депутатами.





- Мені дивно, що під час перебування у помаранчевій зоні була можливість проведення стажування молоді. А 6 журналістів попросилися, щоб пройти і звернутися до голів фракцій та депутатів. Вони звернулися завчасно, - заважила депутатка Лариса Гориславець.







- У нас бувають випадки коли зранку приходять на роботу, а в обід - діагностують COVID-19. І ця людина спілкується з великою кількістю людей. Був випадок у нас в управлінні на 5 поверсі, коли залишилася одна здорова людина. Вчора такий випадок виявили на 2 поверсі виконкому. Якщо ми будемо проводити зустрічі з журналістами, громадські обговорення — працювати буде нікому. Усі члени виконкому перехворіли, але є люди старшого віку й не потрібно наражати їх на небезпеку. Зустрічі не потрібні, для цього є онлайн, - відповів міський голова Віталій Малецький.





Депутатка нагадала, що у мерії молодь проходила стажування й приходила на екскурсії, а ось шістьох журналістів не можуть допустити на засідання президії.





- Молодь — це молоді люди, для них хвороба не така страшна, а деякі колеги-журналісти більш старшого віку й перебувають у групі ризику. Ми обмежуємо певні заходи за участі старших людей, - сказав мер посилаючись, що цього року не проводили навіть зустрічі з ветеранськими організаціями.







- Ви хочете сказати, що у нас в основному працюють пенсіонери? - перепитала депутатка Гориславець.





- Переважна більшість - промовив із зали депутат Денис Терещенко.





Усе це тхне ейждизмом та просто цинізмом (серед тих, хто прийшов до мерії, не було жодного журналіста пенсійного віку, і незалежно від віку законні права будь-кого не можуть бути обмежені).





За результатами походу до мерії журналісти склали заяву до поліції про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу України).