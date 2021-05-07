Кременчук, Відкритий доступ

Журналісти — проти дискримінації: відкритий лист медіа до депутатів Кременчуцької міськради

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 406 Коментарів: 2

 

Некомунальні медіа Кременчука працюють в умовах перешкоджання журналістській діяльності з боку міської влади і прагнуть покласти цьому край — тому запрошують до діалогу депутатів

Для комунального ЗМІ (КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» — програма сприяння інформаційній діяльності та фінансова підтримка у сумі майже 20,9 млн грн. Для некомунальних ЗМІ — обмеження доступу на заходи за участю посадових осіб мерії та міського голови (зараз - під виглядом карантину).


Під виглядом карантину мерія Кременчука перешкоджає діяльності ЗМІ - заява редакторів міських видань


На жаль, шановні читачі, ми — журналісти «Кременчуцького Телеграфа» — вимушені працювати у таких нерівних умовах, весь час виборюючи своє право на діяльність, гарантовану державою. І не ми одні. Разом з іншими журналістами некомунальних медіа запрошуємо до діалогу депутатів міської ради, сподіваючись покласти край дискримінації. Сподіваючись на справжню (а не декларативну) відкритість влади. Так народився цей відкритий лист.



Секретарю Кременчуцької міської ради 

Гриценку Ю.В.

Депутатам Кременчуцької міської ради



Відкритий лист журналістів міста Кременчука до депутатів міськради



Шановні панове!



13 травня спільнота журналістів Кременчука запрошує Вас на зустріч для обговорення важливого питання. Журналісти некомунальних ЗМІ Кременчука упродовж останніх років працюють в нерівних умовах щодо доступу до інформації з офіційних джерел; отримання коментарів від посадових осіб виконкому Кременчуцької міської ради.


Останній приклад: 30 квітня перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін був з візитом в Кременчуці, відвідав лікарню «Кременчуцька». Журналісти некомунальних видань не були запрошені на зустріч, при цьому журналісти КП КТРК отримують інформацію про важливі події та заходи, а міський голова Віталій Малецький публічно схвалює вибірковий підхід і радить журналістам некомунальних ЗМІ користуватися джерелом інформації - сайтом «Кременчук» КП КТРК.

Подібних прикладів можна навести дуже багато.


На нашу думку, це створення дискримінаційних умов в діяльності журналістів. Таке упереджене ставлення ми вважаємо прихованою, опосередкованою  формою перешкоджання журналістській діяльності. 

Журналісти некомунальних ЗМІ повинні докладати особливих зусиль, щоб виконати свою роботу. 


Крім преференцій із доступ до джерел офіційної інформації, журналісти КП КТРК мають ще й фінансові переваги - бюджетне фінансування. 


Відповідно, інші ЗМІ працюють в умовах недобросовісної конкуренції.


На жаль, у Кременчуці зникла традиція проведення щотижневих апаратних нарад за участю журналістів та систематичних брифінгів міського голови для журналістів. Крім цього, в умовах COVID-19 і тривалого карантину важко говорити про повернення до такого формату спілкування, як був раніше. Але можливості для якісної комунікації існують.


Законом України  «Про  інформацію» закріплено гарантії діяльності засобів  масової  інформації  та  журналістів, оскільки  професія зобов'язує журналіста першим опинятися в гущині подій,  осягати  глибинний  зміст  явищ,  причини  і  наслідки   і 

витлумачувати їх для загалу. Про це йдеться в Роз’ясненнях Мін’юсту щодо правових засад діяльності журналістів в Україні. 


Також в роз’ясненнях вказано, що журналіст має право  безперешкодно  відвідувати  приміщення   суб'єктів владних  повноважень,  відкриті заходи,  які ними проводяться,  та бути  особисто  прийнятим  у  розумні  терміни  їх  посадовими і службовими особами.


Забезпечити гарантії для журналістів в умовах COVID-19 - важке завдання, але наступ на некомунальні ЗМІ Кременчука почався ще раніше, і карантин лише посилює дискримінаційні умови. 


Враховуючи вищесказане, 


ПРОСИМО:

  • депутатів Кременчуцької міськради оприлюднити наш лист на найближчій сесії у формі депутатського запиту з вимогою - забезпечити рівні умови для роботи журналістів усіх ЗМІ в Кременчуці
  • зобов’язати Управління інформаційних комунікацій (кер. Перепелятник Ю.) систематично інформувати ЗМІ Кременчука про офіційні
  • заходи, які відвідуватиме міський голова або інші представники виконкому
    зобов’язати Управління інформаційних комунікацій дотримуватися в своїй роботі принципів рівного ставлення до усіх ЗМІ Кременчука


Просимо секретаря Кременчуцької міськради Гриценка Ю.В. розглянути наше звернення, відповідно до чинного законодавства та в установлені строки, і надати письмову відповідь на електронну адресу контактної особи Волинської (Донченко) Тетяни Олександрівни від ініціативної групи журналістів: t.donchenko88@gmail.com 


Просимо депутатів взяти участь в обговоренні даного питання 13 травня у змішаному форматі - офлайн та онлайн. 

Просимо секретаря міськради Гриценка Ю.В. розглянути можливість офлайн зустрічі із депутатами у приміщенні міської ради. Із паралельним підключенням онлайн. Час зустрічі та лінк для входу на зустріч узгодити додатково та повідомити депутатам.



З повагою, журналісти видань «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Кременчуцька газета», «Програма Плюс», ТРК «Візит» (в умовах карантину журналісти не збирали підписи, рішення про лист було прийнято на місцевому Форумі журналістів. За потреби готові підтвердити достовірність підписами).


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: відкритий доступ відкритий лист депутати журналісти
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Коментарі: 2

447
vortex:
Сьогодні, 15:04

Шановна журналісти, я, як громадянин, підтримую ваше звернення до влади. Умови мають бути однакові для всіх і не треба перетворювати Украіну на москаляндію, де на зустрічі та пресс-конференції запрошують лише лояльних "лизунів" які себе назівають журналістами. Такі дії є категорично неприйнятними для нашого суспільства та є злочинними.

 

Але, як читач, я не сказав би що мені цікаві ці персонажі та їх пусті балачки які (мабуть) публікуються в комунальних медіа. Якщо ви вважаєте себе виданням, яке не є у альянсі із владою, то і статті мають бути відповідні. Іноді такі статті із незручними для місцевої влади матеріалами бувають, але їх дуже мало останнім часом. І досить багато публікацій вилгядають якось дуже дивно(наприклад інтервью або рерайт матеріалів із посадовцями в яких вони розповідають про те які вони молодці і як все у них гарно)

 

Четверта влада. Авторитет у суспільстві. Те що там пише та показує КТРК - нікому не потрібно із читачів та не цікаво. Вони мають проситись до вас ц статті а не ви до них


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Angel737:
Сьогодні, 15:09

Поддерживаю Журналистов!!!


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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП:

Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.

Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.

Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».

Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com

Законодавство, що забезпечує відкритий доступ:

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