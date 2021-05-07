Двоє кременчужан напідпитку понесуть покарання за хабарництво

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Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди поліцейському — карається законом. Судячи з усього, кременчужани мало звертають на це увагу, особливо перебуваючи напідпитку.





За офіційними даними пресслужби патрульної поліції, 6 травня щонайменше двоє водіїв були затримані за пропозицію відкупитись від несення відповідальності.





Перший випадок трапився на автодорозі Полтава-Олександрія. Охоронці порядку зупинили вантажівку Renault Magnum, керманич якої порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори помітили у 51-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,76 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.





З метою уникнення відповідальності водій запропонував патрульним неправомірну вигоду. Попри неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував наполягати на своєму, - повідомляє пресслужба.





Інший випадок стався на проспекті Свободи. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 48-річним чоловіком, що перебував за кермом, інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти огляд на стан сп'яніння останній відмовився. Під час складання адміністративних матеріалів керманич почав пропонувати охоронцям порядку неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень.



