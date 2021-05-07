Тренер з велоспорту Сергій Івко за два дні переніс два інфаркти

Другий тиждень, після перенесеного захворювання на COVID-19, в реанімаційному відділенні лікарні бореться за життя тренер збірної Полтавської області з велоспорту Сергій Івко.
У нього на фоні двосторонньої пневмонії розвився тромбоз судин. Внаслідок чого тренер протягом двох днів переніс два інфаркти міокарда.
Сергій Дмитрович знаходиться в дуже важкому стані. Прохання до всіх небайдужих допомогти з лікуванням, адже за один день йде понад 1500 грн.
Картка ПриватБанку 5168 7559 0955 1695 (Івко Анастасія Миколаївна).