Кременчук, Благодійність

Тренер з велоспорту Сергій Івко за два дні переніс два інфаркти

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 151

 

Спортсмен знаходиться у дуже важкому стані

Другий тиждень, після перенесеного захворювання на COVID-19, в реанімаційному відділенні лікарні бореться за життя тренер збірної Полтавської області з велоспорту Сергій Івко.


У нього на фоні двосторонньої пневмонії розвився тромбоз судин. Внаслідок чого тренер протягом двох днів переніс два інфаркти міокарда. 


Сергій Дмитрович знаходиться в дуже важкому стані. Прохання до всіх небайдужих допомогти з лікуванням, адже за один день йде понад 1500 грн.


Картка ПриватБанку 5168 7559 0955 1695 (Івко Анастасія Миколаївна).

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Автор: Альона Душенко
Теги: благотворительность спортсмен инфаркт
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