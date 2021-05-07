На Полтавщині під колеса фури потрапив чоловік

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Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 6 травня, близько 16.00, на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Вільшанка, Лубенської громади.





За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, водій тягача Volvo з напівпричепом Schmitz, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП травмованого чоловіка доставлено до медичного закладу.







Уже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.