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На Полтавщині під колеса фури потрапив чоловік

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 486


 

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП

Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 6 травня, близько 16.00, на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Вільшанка, Лубенської громади.


За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, водій тягача Volvo з напівпричепом Schmitz, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП травмованого чоловіка доставлено до медичного закладу.


 


Уже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП потерпевшие
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