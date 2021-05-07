9 травня організують додатковий транспорт до цвинтарів Кременчука

Транспорт у місті працюватиме за графіком робочого дня
У неділю, 9 травня, транспорт на маршрутах Кременчука незалежно від форми власності працюватиме за графіком робочого дня.
До того ж, офіційний портал Кременчуцької міської ради інформує, що організують додатковий транспорт у напрямках міських цвинтарів:
- від вул. Мічуріна до кладовища в Малій Кохнівці будуть частково задіяні автобуси з маршруту №28;
- на Деївське кладовище буде задіяний додатковий транспорт з маршрутів №9, 2, 4, 12;
- на маршруті №10 частина транспортних засобів буде працювати по маршруту від мікрорайону Лашки до Свіштовського кладовища;
- на маршруті №15 частина автобусів буде виконувати рейси до Староревівського та Новоміського кладовищ;
- на маршрутах №11 та №15 Б частина автобусів буде виконувати рейси до Свіштовського кладовища.
Тролейбуси здійснюватимуть перевезення на маршрутах №2(5), 3, 6 до ПАТ «Укртатнафта» повз Свіштовське кладовище.