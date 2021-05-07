9 травня організують додатковий транспорт до цвинтарів Кременчука

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Транспорт у місті працюватиме за графіком робочого дня

У неділю, 9 травня, транспорт на маршрутах Кременчука незалежно від форми власності працюватиме за графіком робочого дня.





До того ж, офіційний портал Кременчуцької міської ради інформує, що організують додатковий транспорт у напрямках міських цвинтарів:

від вул. Мічуріна до кладовища в Малій Кохнівці будуть частково задіяні автобуси з маршруту №28;

на Деївське кладовище буде задіяний додатковий транспорт з маршрутів №9, 2, 4, 12;

на маршруті №10 частина транспортних засобів буде працювати по маршруту від мікрорайону Лашки до Свіштовського кладовища;

на маршруті №15 частина автобусів буде виконувати рейси до Староревівського та Новоміського кладовищ;

на маршрутах №11 та №15 Б частина автобусів буде виконувати рейси до Свіштовського кладовища.

Тролейбуси здійснюватимуть перевезення на маршрутах №2(5), 3, 6 до ПАТ «Укртатнафта» повз Свіштовське кладовище.



