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На Полтавщині розшукують наркозлочинця

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 391

 


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На Полтавщині оголосили розшук чоловіка, якого підозрюють у скоєнні наркозлочинів.


Лубенський районний відділ поліції звертається до всіх, кому може бути відома інформація про місце перебування Сергія Миколайовича Васильєва, 1969 року народження, мешканця Київської області, який підозрюється у вчиненні наркозлочину та з липня 2020 року переховується від органу досудового розслідування.

 

Прикмети чоловіка: на вигляд 50-55 років, зріст 175-180 см, середньої статури.


Якщо вам відома інформація про місце перебування чоловіка, повідомте до Лубенського районного відділу поліції в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76 або 102.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: розшук розыск
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