За добу на Полтавщині померло 22 людини з коронавірусною інфекцією

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Станом на 7 травня ще у 8 404 українців виявили COVID-19, на Полтавщині – у 387

8 404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 080 осіб;

летальних випадків – 379;

одужало – 19 453 особи;

здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 105 428 осіб;

одужало – 1 731 162 особи;

летальних випадків – 45 830;

проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.

37 967 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня в Україні. 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).



Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;

Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;

Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;

Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;

Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;

Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;

Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;

Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;

Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;

Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;

Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;

Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;

Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;

Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;

Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;

Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;

Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;

Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;

Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;

Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;

Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;

Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;

Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Станом на 6 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73296 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 387.



Одужали 63536 (+854) жителів області, продовжують лікування 8149 людей. Усього налічують 1611 летальних випадків, нових – 22 (Полтава – 6, Горішні Плавні – 5; Кременчук – 3, Миргород – 3, Глобинський район – 2, Лубни – 1, Котелевський і Чутівський райони по 1).



Географія поширення інфекції: