За добу на Полтавщині померло 22 людини з коронавірусною інфекцією

Станом на 7 травня ще у 8 404 українців виявили COVID-19, на Полтавщині – у 387
8 404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 080 осіб;
- летальних випадків – 379;
- одужало – 19 453 особи;
- здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 105 428 осіб;
- одужало – 1 731 162 особи;
- летальних випадків – 45 830;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.
37 967 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня в Україні. 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;
- Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;
- Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;
- Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;
- Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;
- Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;
- Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;
- Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;
- Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;
- Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;
- Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;
- Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;
- Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;
- Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;
- Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;
- Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;
- Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;
- Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;
- Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;
- Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;
- Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;
- Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;
- Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;
- Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;
- Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.
Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Станом на 6 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73296 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 387.
Одужали 63536 (+854) жителів області, продовжують лікування 8149 людей. Усього налічують 1611 летальних випадків, нових – 22 (Полтава – 6, Горішні Плавні – 5; Кременчук – 3, Миргород – 3, Глобинський район – 2, Лубни – 1, Котелевський і Чутівський райони по 1).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 27036 (+121);
- Кременчук – 8687 (+47);
- Полтавський район – 3592 (+22);
- Горішні Плавні – 3421 (+26);
- Миргород – 2840 (+14);
- Лубни – 2439 (+11);
- Лохвицький район – 2116;
- Зіньківський район – 1634 (+12);
- Карлівський район – 1611 (+19);
- Глобинський район – 1319 (+18);
- Пирятинський район – 1248 (+11);
- Новосанжарський район – 1152 (+9);
- Гадяч – 1106;
- Кременчуцький район – 1093 (+11);
- Котелевський район – 1079 (+10);
- Шишацький район – 1074 (+5);
- Диканський район – 1068 (+1);
- Хорольський район – 1066 (+11);
- Кобеляцький район – 1044 (+16);
- Решетилівський район – 997 (+2);
- Миргородський район – 977 (+2);
- Машівський район – 857;
- Гадяцький район – 826;
- Чутівський район – 752 (+1);
- Оржицький район – 735 (+3);
- Великобагачанський район – 729 (+5);
- Лубенський район – 715 (+3);
- Козельщинський район – 620 (+1);
- Семенівський район – 574 (+3);
- Гребінківський район – 572 (+3);
- Чорнухинський район – 312.