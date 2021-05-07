Кременчужани зможуть покласти квіти біля меморіалів 9 травня, але за певних умов

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Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 7 травня «ТелеграфЪ» запитав, чи запрошують кременчужан на покладання квітів 9 травня біля меморіалів міста.





Покладання квітів дійсно планується, але з дотриманням карантинних вимог, обов’язкових для жовтої зони. Головне - дотримуватись соціальної дистанції і уникати скупчення людей.





- Ми нікого не запрошуємо, але кожен має своє бачення, чи приймати участь у покладанні квітів, - наголосив заступник мера Володимир Пелипенко.





Офіційний захід з представниками міської влади запланований на 9.00 біля меморіалу «Вічно живим», а містянам пропонують приходити туди протягом дня, аби не створювали численних масових зібрань.



